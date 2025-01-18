Украинская компания помогла РФ строить лаборатории для ядерного оружия, — СБУ

По версии следствия, украинской металлопродукцией россияне обустраивали служебные помещения российского института ядерных исследований, на базе которого разрабатываются проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом.

Related video

В Днепропетровской области разоблачено предприятие, которое помогает Российской Федерации строить лаборатории, в которых враг разрабатывает ядерное оружие. К организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов. После начала полномасштабного вторжения представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали, сообщает Служба безопасности Украины.

Следствием установлено, что украинскую металлопродукцию россияне использовали для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований. На его базе в России разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом.

Для сокрытия международных поставок лица отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке. Оттуда осуществлялся его реэкспорт российским заказчикам. Финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.

Правоохранителями по адресам компании и в помещениях фигурантов проведены обыски. В ходе них обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступной деятельности в пользу России.

Владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас также решается вопрос об избрании лицам меры пресечения.

Напомним, 18 января получил подозрение экс-ведущий телеканалов Медведчука, который распространял российскую пропаганду. Подозрение также вручили известному блогеру.

Также в этот же день объявили подозрение действующему судье. Он принял решение в интересах Министерства обороны РФ, по которому с Украины взыскали деньги и потратили их на войну