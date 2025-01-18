Українська компанія допомогла РФ будувати лабораторії для ядерної зброї, — СБУ

За версією слідства, українською металопродукцією росіяни облаштовували службові приміщення російського інституту ядерних досліджень, на базі якого розробляються проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

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В Дніпропетровській області викрито підприємство, яке допомагає Російській Федерації будувати лабораторії, в яких ворог розробляє ядерну зброю. До організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів. Після початку повномасштабного вторгнення представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі, повідомляє Служба безпеки України.

Слідством встановлено, що українську металопродукцію росіяни використовували для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень. На його базі в Росії розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

Для приховування міжнародних поставок особи відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході. Звідти здійснювався його реекспорт російським замовникам. Фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Правоохоронцями за адресами компанії та в помешканнях фігурантів здійснені обшуки. В ході них виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь Росії.

Власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі також вирішується питання про обрання особам запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 січня отримав підозру ексведучий телеканалів Медведчука, який поширював російську пропаганду. Підозру також вручили відомому блогеру.

Також цього ж дня оголосили підозру чинному судді. Він прийняв рішення в інтересах Міністерства оборони РФ, за яким з України стягнули гроші та витратили їх на війну