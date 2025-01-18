Виправдовував збройну агресію РФ та називав війну "СВО: відомий блогер отримав підозру

Правохоронці не зазначають ім'я та прізвище експерта. Однак, за інформацією українського блогера Сергія Стерненка, підозру отримав пропагандист проросійських каналів Дмитро Корнійчук.

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У виправдовуванні, визнанні правомірною, забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України, окрім Макса Назарова, отримав підозру блогер, який виступав в ефірах на підсанкційних телеканалах як експерт. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

В ефірах чоловік переконував аудиторію в тому, що Росія не являється агресором. Він також наводив проросійські наративи про те, що у РФ були причини вторгнення на територію України. Разом з ведучим блогер стверджував, що війни немає і називав її "СВО".

Протиправні висловлювання підозрюваного підтверджуються відповідними експертизами. Йому інкриміновано виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України). За вказані злочини передбачається позбавлення волі строком до 5 років.

Наразі обвинувальний акт щодо "експерта" за іншими епізодами виправдовування збройної агресії вже скеровано одного зі столичних судів. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці не повідомляють ім'я та прізвище експерта. Однак, за версією українського волонтера та блогера Сергія Стерненка, ним являється Дмитро Корнійчук.

"Підозру отримав також іще один пропагандист Медведчука Дмитро Корнійчук", — написав він.

Додамо, що Корнійчук Дмитро В'ячеславович є блогером та президентом Центру інноваційного консалтингу "КДА". До 2022 року він був постійним учасником ток-шоу на телеканалах проросійського політика Віктора Медведчука.

Нагадаємо, що 18 січня Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому ведучому телеканалів проросійських політиків Віктора Медведчука та Євгена Мураєва Максу Назарову. Він, перебуваючи у Києві, поширював російську пропаганду.

Цього ж дня стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді Вадиму Новинському. За версією слідства, колишній нардеп перебував на прямому зв’язку із патріархом РПЦ Кирило та використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди.