ДБР повідомило про підозру у державній зраді Вадиму Новинському: подробиці

В СБУ заявили, що колишній нардеп перебував на прямому зв’язку із патріархом РПЦ Кирило та використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди.

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Колишньому народному депутату кількох скликань, який був членом "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку", працівники ДБР у взаємодії з СБУ заочно повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у суботу, 18 січня.

Ім'я підозрюваного правоохоронці не назвали. Проте, як повідомляє телеканал "Ми — Україна", йдеться про Вадима Новинського.

За даними слідства, з початку російської агресії проти України у 2014 році підозрюваний просував російські наративи через публічні виступи, інтерв’ю, соціальні мережі та особистий сайт. Він сприяв формуванню антивладних настроїв серед українців, виправдовував дії агресора та підтримував російську пропаганду. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію, стверджують у ДБР.

"Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні", — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України підозрюваний склав депутатські повноваження. Як зазначили в СБУ, фігурант чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати в інтересах РФ.

За матеріалами справи, він використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди. Зокрема, як встановило розслідування, він залучав іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти його діяльності в інтересах РФ.

Йому заочно повідомлено про підозру у:

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);

порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, 18 січня СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Віктора Медведчука та Євгена Мураєва Максу Назарову. За даними слідства, після початку повномасштабної війни він створив свій канал на YouTube, де продовжив поширювати наративи Кремля.