Ексведучий телеканалів Медведчука, який поширював російську пропаганду, отримав підозру

За версією слідства, під час ефірів ведучий та його гості неодноразово виправдовували російську агресію та воєнні злочини окупантів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, кажуть в СБУ.

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Колишній ведучий телеканалів проросійських політиків Віктора Медведчука та Євгена Мураєва Макс Назаров, який, перебуваючи у Києві, поширював російську пропаганду, отримав підозру від СБУ. Його звинувачують у антиукраїнській діяльності. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Так, СБУ зібрала велику доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, які підтвердили антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів "Наш" та "NewsOne", які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.

Як повідомив журналіст Андрій Смолій, йдеться про ексведучого телеканалів "Наш" та "NewsOne" Назара Діордіцу, відомого під псевдонімом Макс Назаров.

Макса Назарова звинувачують в антиукраїнській діяльності

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу "Ютуб", де продовжив поширювати наративи Кремля, регулярно запрошуючи на свої ефіри проросійських "політекспертів" та прокремлівських блогерів, значна частина з яких зараз переховується на території Росії.

За версією слідства, під час ефірів ведучий та його гості неодноразово виправдовували російську агресію та воєнні злочини окупантів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України

Макса Назарова звинувачують в антиукраїнській діяльності

Слідчі Служби безпеки повідомили ексведучому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 18 січня повідомлялося, що СБУ затримала топменеджера одного із найбільших банків України за донати на армію РФ.