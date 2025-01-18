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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Донатив криптовалютою на армію РФ: в Києві затримали топменеджера великого банку (фото)

банкір, департамент банку, криптовалюта, донати, сбу, зс рф

Для "донатів" банкір на початку повномасштабного російського вторгнення відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж і регулярно переказував кошти на цифрові гаманці окупантів.

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У Києві спецслужби затримали директора Департаменту одного із найбільших банків України, який "донатив" на армію РФ. Про це повідомила пресслужба Слуюжби безпеки України.

За матеріалами справи, директор Департаменту супроводження інформаційних систем регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

Для "донатів" банкір на початку повномасштабного російського вторгнення відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж і згодом через цю платформу регулярно переказував кошти на цифрові гаманці окупантів. Інформацію про збори грошей на потреби окупантів "донатер" отримував в тематичних телеграм-каналах.

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Зараз правоохоронці встановлюють суму "благодійних внесків" банкіра в армію ворога.

Підозрюваного затримали його за місцем проживання у Києві. Під час обшуку у нього виявили паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

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Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Банкір перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що раніше справу екснардепа Нестора Шуфрича передали до суду через те, що він "задонатив" на росгвардію в окупованому Криму 648 тис. рублів.