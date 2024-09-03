"Задонатив" на росгвардію в окупованому Криму 648 тис. рублів: справу Шуфрича передали до суду

Фігурант купив у пов'язаних із Віктором Медведчуком компаній нерухомість у курортному селищі Сімеїз в окупованому Криму, а щоб це приховати, зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.

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ДБР та СБУ завершили досудове розслідування стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та його наближеної особи. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що чинний український нардеп підтримував ідеї проросійської спрямованості, з чим виступав у ЗМІ та активно співпрацював із обвинуваченим у держзраді екссекретарем РНБО Володимиром Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України.

Так, депутат регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити і звернення до державних і правоохоронних органів. Ці запити були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва України. Також вони мали на меті створити умови для втручання у внутрішні справи України та загострити суспільно-політичну ситуацію в країні. Важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь Росії.

Крім цього, фігурант купив у пов'язаних із Віктором Медведчуком компаній нерухомість у курортному селищі Сімеїз в окупованому Криму, а щоб це приховати, зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму. Для охорони своєї нерухомості нардеп замовив послугу у підприємствоа "Охрана" Після незаконної анексії півострову, він уклав договір з "Федеральным государственным унитарным предприятием "Охрана" і у такий спосіб фінансував окупаційні структури країни-агресорки. Так він сплатив Росгвардії РФ понад 648,7 тис. російських рублів за охорону майна.

Підозра Шуфричу Фото: Офіс генпрокурора

Видання "Еспресо" повідомляє, що йдеться про нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що колишній народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, переписав свої активи на підставну особу, а також відвіз сім'ю в Угорщину.