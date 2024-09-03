"Задонатив" на росгвардію в окупованому Криму 648 тис. рублів: справу Шуфрича передали до суду
Фігурант купив у пов'язаних із Віктором Медведчуком компаній нерухомість у курортному селищі Сімеїз в окупованому Криму, а щоб це приховати, зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.
ДБР та СБУ завершили досудове розслідування стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та його наближеної особи. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Зазначається, що чинний український нардеп підтримував ідеї проросійської спрямованості, з чим виступав у ЗМІ та активно співпрацював із обвинуваченим у держзраді екссекретарем РНБО Володимиром Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України.
Так, депутат регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити і звернення до державних і правоохоронних органів. Ці запити були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва України. Також вони мали на меті створити умови для втручання у внутрішні справи України та загострити суспільно-політичну ситуацію в країні. Важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь Росії.
Крім цього, фігурант купив у пов'язаних із Віктором Медведчуком компаній нерухомість у курортному селищі Сімеїз в окупованому Криму, а щоб це приховати, зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму. Для охорони своєї нерухомості нардеп замовив послугу у підприємствоа "Охрана" Після незаконної анексії півострову, він уклав договір з "Федеральным государственным унитарным предприятием "Охрана" і у такий спосіб фінансував окупаційні структури країни-агресорки. Так він сплатив Росгвардії РФ понад 648,7 тис. російських рублів за охорону майна.
Видання "Еспресо" повідомляє, що йдеться про нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що колишній народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, переписав свої активи на підставну особу, а також відвіз сім'ю в Угорщину.