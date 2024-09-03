"Задонатил" на росгвардию в оккупированном Крыму 648 тыс рублей: дело Шуфрича передали в суд

Фигурант купил у связанных с Виктором Медведчуком компаний недвижимость в курортном поселке Симеиз в оккупированном Крыму, а чтобы это скрыть, зарегистрировал имущество на подконтрольную ему и его доверенному лицу фирму.

Related video

ГБР и СБУ завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и его приближенного лица. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что действующий украинский нардеп поддерживал идеи пророссийской направленности, с чем выступал в СМИ и активно сотрудничал с обвиняемым в госизмене экс-секретарем СНБО Владимиром Сивковичем в проведении подрывной деятельности в ущерб государственной и информационной безопасности Украины.

Так, депутат регулярно подавал заранее подготовленные для него депутатские запросы и обращения в государственные и правоохранительные органы. Эти запросы были направлены на потенциальное осложнение международных отношений с другими странами, дискредитацию высшего военного и политического руководства Украины. Также они имели целью создать условия для вмешательства во внутренние дела Украины и обострить общественно-политическую ситуацию в стране. Важной целью заказчиков было формирование общественного мнения украинцев в пользу России.

Кроме этого фигурант купил у связанных с Виктором Медведчуком компаний недвижимость в курортном поселке Симеиз в оккупированном Крыму, а чтобы это скрыть, зарегистрировал имущество на подконтрольную ему и его доверенному лицу фирму. Для охраны своей недвижимости нардеп заказал услугу у предприятия "Охрана" После незаконной аннексии полуострова, он заключил договор с "Федеральным государственным унитарным предприятием "Охрана" и таким образом финансировал оккупационные структуры страны-агрессора. Так он оплатил Росгвардии РФ более 648,7 тыс российских рублей за охрану имущества.

Подозрение Шуфричу Фото: Офис генпрокурора

Издание "Эспрессо" сообщает, что речь идет о нардепе от ОПЗЖ Несторе Шуфриче.

Напомним, что ранее сообщалось, что бывший народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич, которого подозревают в государственной измене, переписал свои активы на подставное лицо, а также увез семью в Венгрию.