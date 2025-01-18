Донатил криптовалютой на армию РФ: в Киеве задержали топ-менеджера крупного банка (фото)

Для "донатов" банкир в начале полномасштабного российского вторжения открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж и регулярно переводил средства на цифровые кошельки оккупантов.

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В Киеве спецслужбы задержали директора Департамента одного из крупнейших банков Украины, который "донатил" на армию РФ. Об этом сообщила пресс-служба Слуюжбы безопасности Украины.

По материалам дела, директор Департамента сопровождения информационных систем регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.

Для "донатов" банкир в начале полномасштабного российского вторжения открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж и впоследствии через эту платформу регулярно переводил средства на цифровые кошельки оккупантов. Информацию о сборе денег на нужды оккупантов "донатер" получал в тематических телеграмм-каналах.

Сейчас правоохранители устанавливают сумму "благотворительных взносов" банкира в армию врага.

Подозреваемого задержали по месту жительства в Киеве. Во время обыска у него обнаружили паспорт гражданина РФ, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами преступлений.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Банкир находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее дело экс-нардепа Нестора Шуфрича передали в суд из-за того, что он "задонатил" на росгвардию в оккупированном Крыму 648 тыс. рублей.