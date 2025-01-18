Экс-ведущий телеканалов Медведчука, который распространял российскую пропаганду, получил подозрение

По версии следствия, во время эфиров ведущий и его гости неоднократно оправдывали российскую агрессию и военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, говорят в СБУ.

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Бывший ведущий телеканалов пророссийских политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева Макс Назаров, который, находясь в Киеве, распространял российскую пропаганду, получил подозрение от СБУ. Его обвиняют в антиукраинской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Так, СБУ собрала большую доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, которые подтвердили антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

Как сообщил журналист Андрей Смолий, речь идет об экс-ведущем телеканалов "Наш" и "NewsOne" Назаре Диордице, известного под псевдонимом Макс Назаров.

Макса Назарова обвиняют в антиукраинской деятельности

По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге "Ютуб", где продолжил распространять нарративы Кремля, регулярно приглашая на свои эфиры пророссийских "политэкспертов" и прокремлевских блогеров, значительная часть из которых сейчас скрывается на территории России.

По версии следствия, во время эфиров ведущий и его гости неоднократно оправдывали российскую агрессию и военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины

Макса Назарова обвиняют в антиукраинской деятельности

Следователи Службы безопасности сообщили экс-ведущему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что 18 января сообщалось, что СБУ задержала топ-менеджера одного из крупнейших банков Украины за донаты на армию РФ.