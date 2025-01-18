Экс-ведущий телеканалов Медведчука, который распространял российскую пропаганду, получил подозрение
По версии следствия, во время эфиров ведущий и его гости неоднократно оправдывали российскую агрессию и военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, говорят в СБУ.
Бывший ведущий телеканалов пророссийских политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева Макс Назаров, который, находясь в Киеве, распространял российскую пропаганду, получил подозрение от СБУ. Его обвиняют в антиукраинской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Так, СБУ собрала большую доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, которые подтвердили антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.
Как сообщил журналист Андрей Смолий, речь идет об экс-ведущем телеканалов "Наш" и "NewsOne" Назаре Диордице, известного под псевдонимом Макс Назаров.
По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге "Ютуб", где продолжил распространять нарративы Кремля, регулярно приглашая на свои эфиры пророссийских "политэкспертов" и прокремлевских блогеров, значительная часть из которых сейчас скрывается на территории России.
По версии следствия, во время эфиров ведущий и его гости неоднократно оправдывали российскую агрессию и военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины
Следователи Службы безопасности сообщили экс-ведущему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что 18 января сообщалось, что СБУ задержала топ-менеджера одного из крупнейших банков Украины за донаты на армию РФ.