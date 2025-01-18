ГБР сообщило о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому: подробности

В СБУ заявили, что бывший нардеп находился на прямой связи с патриархом РПЦ Кириллом и использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для "разгона" российской пропаганды.

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Бывшему народному депутату нескольких созывов, который был членом "Партии регионов" и "Оппозиционного блока", работники ГБР во взаимодействии с СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в субботу, 18 января.

Имя подозреваемого правоохранители не назвали. Однако, как сообщает телеканал "Мы — Украина", речь идет о Вадиме Новинском.

По данным следствия, с начала российской агрессии против Украины в 2014 году подозреваемый продвигал российские нарративы через публичные выступления, интервью, социальные сети и личный сайт. Он способствовал формированию антивластных настроений среди украинцев, оправдывал действия агрессора и поддерживал российскую пропаганду. Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию, утверждают в ГБР.

"Пророссийский депутат, выполнял указания главы русской православной церкви патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине", — говорится в сообщении.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины подозреваемый сложил депутатские полномочия. Как отметили в СБУ, фигурант чартерным рейсом выехал в Евросоюз, где продолжил работать в интересах РФ.

По материалам дела, он использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для "разгона" российской пропаганды. В частности, как установило расследование, он привлекал иностранных прихожан для дискредитации Украины на международной арене.

Проведенные судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили факты его деятельности в интересах РФ.

Ему заочно сообщено о подозрении в:

государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины);

нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, 18 января СБУ сообщила о подозрении экс-ведущему телеканалов Виктора Медведчука и Евгения Мураева Максу Назарову. По данным следствия, после начала полномасштабной войны он создал свой канал на YouTube, где продолжил распространять нарративы Кремля.