Оправдывал вооруженную агрессию РФ и называл войну "СВО: известный блогер получил подозрение

Правоохранители не указывают имя и фамилию эксперта. Однако, по информации украинского блогера Сергея Стерненко, подозрение получил пропагандист пророссийских каналов Дмитрий Корнийчук.

Related video

В оправдании, признании правомерным, обеспечении вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, кроме Макса Назарова, получил подозрение блогер, который выступал в эфирах на подсанкционных телеканалах как эксперт. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В эфирах мужчина убеждал аудиторию в том, что Россия не является агрессором. Он также приводил пророссийские нарративы о том, что у РФ были причины вторжения на территорию Украины. Вместе с ведущим блогер утверждал, что войны нет и называл ее "СВО".

Противоправные высказывания подозреваемого подтверждаются соответствующими экспертизами. Ему инкриминируется оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). За указанные преступления предусматривается лишение свободы сроком до 5 лет.

Сейчас обвинительный акт в отношении "эксперта" по другим эпизодам оправдания вооруженной агрессии уже направлен в один из столичных судов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители не сообщают имя и фамилию эксперта. Однако, по версии украинского волонтера и блогера Сергея Стерненко, им является Дмитрий Корнийчук.

"Подозрение получил также еще один пропагандист Медведчука Дмитрий Корнийчук", — написал он.

Добавим, что Корнийчук Дмитрий Вячеславович является блогером и президентом Центра инновационного консалтинга "КДА". До 2022 года он был постоянным участником ток-шоу на телеканалах пророссийского политика Виктора Медведчука.

Напомним, что 18 января Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему ведущему телеканалов пророссийских политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева Максу Назарову. Он, находясь в Киеве, распространял российскую пропаганду.

В этот же день стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому. По версии следствия, бывший нардеп находился на прямой связи с патриархом РПЦ Кириллом и использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для "разгона" российской пропаганды.