Чинному судді оголосили підозру за рішення на користь Росії: про кого йдеться (фото, відео)

ДБР не повідомляє ім'я та прізвище судді, однак в ЗМІ дізнались, про кого йде мова.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чинному судді Господарського суду Києва за "рішення в інтересах Міністерства оборони РФ", за яким з України стягнули гроші та витратили їх на війну. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За повідомленням правоохоронців, у 2011 році Російська Федерація залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента, прем’єр-міністра України та суддю Господарського суду Києва, а також керівників різних ланок судової системи. Керівництвом країни був розроблений план, відповідно до якого обороноздатність та збройні сили агресора будуть фінансуватися за рахунок Державного бюджету України під приводом виконання рішення Господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу.

З цією метою у 2011 році до керівництва України з листом звернувся міністр оборони Росії з проханням в погашенні заборгованості одного з суб’єктів господарювання на суму 405,5 млн. доларів США за поставлений природній газ ще у 1996-1997 роках. Україна не мала жодного відношення до цього боргу і не могла нести за це відповідальність, однак тодішнє керівництво країни наголошувало, що Україна має погасити вказану суму міністерству оборони РФ.

Згодом у серпні 2012 року до Господарського суду Києва Міністерство оборони РФ подало позов до Кабінету Міністрів України про стягнення понад 3 мільярдів гривень з держбюджету. Російське відомство не приєднало жодного доказу, чому Україна має сплачувати цей борг, а суддею перекладено на відповідача обов’язок збирання і надання доказів у справі.

"За цією ухвалою Кабмін надав копії листування між керівниками урядів України та РФ 1996 року. Вони були датовані ще до укладення суб’єктом господарюванням угоди, по якій виник борг, тому ці листи не могли бути доказами як існування боргу, так і перекладання його на Україну. До того ж оригіналів цих листів ніколи не існувало, проте цей факт суд проігнорував", — зазначили в ДБР.

Попри сплив строків позовної давності, відсутність гарантій держави за боргами підприємства та доказів самого факту існування у 2012 році боргу підприємства за контрактами 1996-1997 років, суддя задовольнив позов Міноборони Росії та постановив стягнути з будь-якого рахунку Державного бюджету України на користь Росії понад 3,1 млрд грн.

Частину коштів з України на користь РФ було стягнуто. Після початку російської агресії у 2015 році рішення було скасоване, однак безпідставно стягнуті в інтересах Росії гроші повернути так і не вдалося. За даними слідства ці кошти пішли на фінансування так званої "СВО".

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України як державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання передбачено у виді 15 років позбавлення волі.

ДБР не називають імені підозрюваного. Однак видання "Бабель" з посиланням на власні джерела повідомляє, що мова йде про суддю Господарського суду Анатолія Івченка. У схемі також були залучені тодішні президент Віктор Янукович і премʼєр Микола Азаров.

Нагадаємо, 18 січня отримав підозру ексведучий телеканалів Медведчука, який поширював російську пропаганду. Разом з ним підозру вручили також відомому блогеру.

Цього ж дня стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді Вадиму Новинському. За версією слідства, колишній нардеп перебував на прямому зв’язку із патріархом РПЦ Кирило та використовував підпорядковані йому релігійні громади у країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди.