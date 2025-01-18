Действующему судье объявили подозрение за решение в пользу России: о ком идет речь (фото, видео)

ГБР не сообщает имя и фамилию судьи, однако в СМИ узнали, о ком идет речь.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении действующему судье Хозяйственного суда Киева за "решение в интересах Министерства обороны РФ", по которому с Украины взыскали деньги и потратили их на войну. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По сообщению правоохранителей, в 2011 году Российская Федерация привлекла к подрывной деятельности против Украины тогдашних президента, премьер-министра Украины и судью Хозяйственного суда Киева, а также руководителей различных звеньев судебной системы. Руководством страны был разработан план, согласно которому обороноспособность и вооруженные силы агрессора будут финансироваться за счет Государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга.

С этой целью в 2011 году к руководству Украины с письмом обратился министр обороны России с просьбой в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн. долларов США за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах. Украина не имела никакого отношения к этому долгу и не могла нести за это ответственность, однако тогдашнее руководство страны отмечало, что Украина должна погасить указанную сумму министерству обороны РФ.

Впоследствии в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева Министерство обороны РФ подало иск к Кабинету Министров Украины о взыскании более 3 миллиардов гривен из госбюджета. Российское ведомство не присоединило ни одного доказательства, почему Украина должна платить этот долг, а судья переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.

"По этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину. К тому же оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал", — отметили в ГБР.

Несмотря на истечение сроков исковой давности, отсутствие гарантий государства по долгам предприятия и доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск Минобороны России и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу России более 3,1 млрд грн.

Часть средств с Украины в пользу РФ была взыскана. После начала российской агрессии в 2015 году решение было отменено, однако безосновательно взысканные в интересах России деньги вернуть так и не удалось. По данным следствия эти средства пошли на финансирование так называемой "СВО".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины как государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Максимальное наказание предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы.

ГБР не называют имени подозреваемого. Однако издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет о судье Хозяйственного суда Анатолии Ивченко. В схеме также были вовлечены тогдашние президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров.

Напомним, 18 января получил подозрение экс-ведущий телеканалов Медведчука, который распространял российскую пропаганду. Вместе с ним подозрение вручили также известному блогеру.

В этот же день стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому. По версии следствия, бывший нардеп находился на прямой связи с патриархом РПЦ Кириллом и использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для "разгона" российской пропаганды.