Понад 70% українців за "поступовий" вступ до НАТО: що він означає (інфографіка)

Як приклад дослідники наводять західнонімецьку модель, коли спочатку у 1955 році членом Альянсу стала ФРН, а у 1990 році після об'єднання Німеччини до НАТО долучилися й східні землі.

Related video

Понад 70% українців висловлюються за поступовий вступ України до НАТО за західнонімецькою моделлю. Проте більшість українців згодні на поступовий вступ до НАТО за подібною моделлю, якщо запрошення одразу поширюватиметься на всю Україну, включно з окупованими територіями. Такі результати показало опитування ТОВ "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа".

Згідно з опитуванням, поступовий вступ до Альянсу підтримують 70,3% українських громадян, якщо НАТО запросить Україну в міжнародно визнаних кордонах за умови, якщо стаття 5 Вашингтонського договору, яка зобов'язує вважати напад на члена Альянсу нападом на всіх його членів, поширюватиметься на всю державу, крім тимчасово окупованих територій.

"Відправною точкою" цією моделі дослідники називають західнонімецьку. У 1955 році до Північноатлантичного альянсу приєдналася Федеративна Республіка Німеччина, а східні землі (тоді — Німецька Демократична Республіка) доєдналися до НАТО у 1990 році після возз'єднання країни.

Поступовий вступ України до НАТО за західнонімецькою моделлю підтримують понад 70% українців Фото: Скриншот

Проте у випадку України протягом останніх двох років переважно обговорюють частковий вступ до НАТО, за якого окуповані території "віддадуть" РФ в обмін на членство в Альянсі, говорять дослідники. Автори опитування наголошують, що за поступового вступу (gradual accession) окуповані території також будуть запрошеними до Альянсу, але безпосередньо отримають його захист тільки після звільнення від окупантів у майбутньому. За словами соціологів, такий варіант знаходить більше розуміння та підтримки в українців.

Дослідження проводило ТОВ "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа" з 15 по 27 листопада 2024 року. Опитали 1 000 респондентів методом САТІ (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера), випадково обираючи телефонні номери. Вибірка репрезентує населення України старше 16 років за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту проживання до повномасштабного вторгнення відповідно до останніх наявних даних Державної служби статистики України на 01.01.2022. Не проводили опитування в тимчасово окупованих АР Крим, м. Севастополі, на непідконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської та інших областей і на територіях без мобільного зв'язку.

Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення іноземних військ до вступу до НАТО. Водночас він повідомив, що у найближчій телефонній розмові з Байденом обговорить питання запрошення України до альянсу.

4 грудня ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа може зокрема містити вимоги до України відмовитися від вступу до НАТО та віддати частину території Росії в обмін на гарантії безпеки.