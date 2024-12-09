"Поки не в НАТО": Україна розглядає розміщення іноземних військ на своїй території, — Зеленський

Володимир Зеленський також повідомив, що найближчим часом зателефонує Джо Байдену, аби обговорити з ним питання запрошення України до НАТО.

Related video

Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він пояснив, що цієї тематики торкались у Парижі під час зустрічі з Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що для того, аби такий план спрацював та був цілком прийнятним для України, Київ повинен мати чітке розуміння, коли Україна має бути в ЄС і коли Україна буде в НАТО.

Крім того, президент України повідомив, що планує зателефонувати чинному президенту США Джо Байдену, щоб обговорити з ним питання запрошення України до НАТО.

"Я збираюсь подзвонити найближчим часом Президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО. Бо він зараз є чинним Президентом США, і від його позиції багато що залежить", — зазначив Зеленський.

За його словами, з обраним президентом США Дональдом Трампом наразі немає сенсу обговорювати те, що, поки від нього в Білому домі не залежить.

Нагадаємо, 7 грудня у Парижі відбулись тристоронні перемовини між Макроном, Трампом та Зеленським.

27 лютого президент Франції Емманюель Макрон на саміті країн Європи заявив, що за деяких обставин можливе відправлення в Україну європейських військових підрозділів.