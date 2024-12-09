"Пока не в НАТО": Украина рассматривает размещение иностранных войск на своей территории, — Зеленский

Владимир Зеленский также сообщил, что в ближайшее время позвонит Джо Байдену, чтобы обсудить с ним вопрос приглашения Украины в НАТО.

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Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что этой тематики касались в Париже во время встречи с Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что для того, чтобы такой план сработал и был вполне приемлемым для Украины, Киев должен иметь четкое понимание, когда Украина должна быть в ЕС и когда Украина будет в НАТО.

Кроме того, президент Украины сообщил, что планирует позвонить действующему президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить с ним вопрос приглашения Украины в НАТО.

"Я собираюсь позвонить в ближайшее время Президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас является действующим Президентом США, и от его позиции многое зависит", — отметил Зеленский.

По его словам, с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет смысла обсуждать то, что, пока от него в Белом доме не зависит.

Напомним, 7 декабря в Париже состоялись трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским.

27 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите стран Европы заявил, что при некоторых обстоятельствах возможна отправка в Украину европейских военных подразделений.