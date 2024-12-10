Более 70% украинцев за "постепенное" вступление в НАТО: что оно означает (инфографика)

В качестве примера исследователи приводят западногерманскую модель, когда сначала в 1955 году членом Альянса стала ФРГ, а в 1990 году после объединения Германии к НАТО присоединились и восточные земли.

Related video

Более 70% украинцев высказываются за постепенное вступление Украины в НАТО по западногерманской модели. Однако большинство украинцев согласны на постепенное вступление в НАТО по подобной модели, если приглашение сразу будет распространяться на всю Украину, включая оккупированные территории. Такие результаты показал опрос ООО "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа".

Согласно опросу, постепенное вступление в Альянс поддерживают 70,3% украинских граждан, если НАТО пригласит Украину в международно признанных границах при условии, если статья 5 Вашингтонского договора, которая обязывает считать нападение на члена Альянса нападением на всех его членов, будет распространяться на все государство, кроме временно оккупированных территорий.

"Отправной точкой" этой модели исследователи называют западногерманскую. В 1955 году к Североатлантическому альянсу присоединилась Федеративная Республика Германия, а восточные земли (тогда — Германская Демократическая Республика) присоединились к НАТО в 1990 году после воссоединения страны.

Постепенное вступление Украины в НАТО по западногерманской модели поддерживают более 70% украинцев Фото: Скриншот

Однако в случае Украины в течение последних двух лет преимущественно обсуждают частичное вступление в НАТО, при котором оккупированные территории "отдадут" РФ в обмен на членство в Альянсе, говорят исследователи. Авторы опроса отмечают, что при постепенном вступлении (gradual accession) оккупированные территории также будут приглашены в Альянс, но непосредственно получат его защиту только после освобождения от оккупантов в будущем. По словам социологов, такой вариант находит больше понимания и поддержки у украинцев.

Исследование проводило ООО "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа" с 15 по 27 ноября 2024 года. Опросили 1 000 респондентов методом САТИ (телефонное интервью с использованием компьютера), случайно выбирая телефонные номера. Выборка репрезентирует население Украины старше 16 лет по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта проживания до полномасштабного вторжения в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины на 01.01.2022. Не проводили опрос во временно оккупированных АР Крым, г. Севастополе, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской и других областей и на территориях без мобильной связи.

Напомним, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении иностранных войск до вступления в НАТО. В то же время он сообщил, что в ближайшем телефонном разговоре с Байденом обсудит вопрос приглашения Украины в альянс.

4 декабря СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа может в частности содержать требования к Украине отказаться от вступления в НАТО и отдать часть территории России в обмен на гарантии безопасности.