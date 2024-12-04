Трамп заставит Украину отказаться от НАТО и отдать часть территорий РФ, — Reuters

Мирный план Трампа по Украине, вероятно, будет включать, замораживание конфликта на линии соприкосновения, отказ Киева от НАТО и гарантии безопасности от дальнейшего российского вторжения.

После инаугурации Дональда Трампа одной из первоочередных задач, за выполнение которой он возьмется, станет завершение войны в Украине. Reuters пообщалось с советниками Трампа и сделало выводы, какими могут быть основные пункты мирного плана.

Первое к чему пришли к выводу журналисты — мирный план Трампа будет предусматривать передачу больших частей территории Украины России. Кроме того, предложения трех ключевых советников Трампа имеют общие элементы, в частности, отказ Украины от членства в НАТО.

Предполагается, что советники Трампа будут пытаться принудить Москву и Киев к переговорам путем ультиматума. Украине будут угрожать остановкой поставок вооружения, если она не пойдет на переговоры. Если на мир не согласится Россия, то Вашингтон увеличит поддержку Киева.

Источники из окружения Трампа отметили, что он еще не созвал центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Зато звучали заявления его ближайших советников. На сегодня есть три предложения:

схема Кэллога, которая предусматривает замораживание конфликта на текущей линии боевого соприкосновения. Также Трамп поставит Киеву больше американского оружия, только если он согласится на мирные переговоры. В то же время он предупредит Москву, что увеличит помощь Украине, если Россия откажется от переговоров. Членство Украины в НАТО будет приостановлено. Украине также будут предложены гарантии безопасности США, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения соглашения;

план вице-президента Вэнса, который будет включать демилитаризованную зону на существующих линиях фронта, которая будет "мощно укреплена" для предотвращения российского вторжения в будущем. Вице-президент тоже предлагает отказать Киеву в членстве в НАТО;

идея, выдвинутая бывшим исполняющим обязанности руководителя разведки Трампа Ричардом Гренеллом, которая предусматривает создание "автономных зон" на востоке Украины.

Авторы материала подчеркнули, что эти планы вряд ли поддержит президент Украины Владимир Зеленский, который сделал приглашение в НАТО частью своего собственного Плана победы. Кроме того, идея увеличить Украине военную помощь, если Путин не пойдет на переговоры может быть не одобрена Конгрессом, где некоторые из ближайших союзников Трампа выступают против поставок вооружения Киеву.

В то же время Путин, по мнению журналистов, будет ждать своего часа, пытаясь захватить как можно больше территорий, чтобы увидеть, какие уступки, если таковые имеются, может предложить Трамп, чтобы заманить его за стол переговоров.

Напомним, 27 ноября Трамп избрал спецпредставителя по вопросам Украины, а он уже презентовал свой "мирный план".

18 ноября издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорится о том, что президент Турции предложит "заморозить" войну и отложить вступление Украины в НАТО.