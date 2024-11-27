Трамп выбрал спецпредставителя по вопросам Украины: он уже презентовал "мирный план"

Вопросами Украины и России при новой администрации будет заниматься генерал США Кит Келлог. Он настроен давить на обе стороны для старта переговоров.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил будущего спецпредставителя по вопросам Украины и РФ. Должность займет генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. Об этом известно из публикации от 27 ноября в соцсети Truth Social.

"Кит провел выдающуюся карьеру в военной и бизнес-сферах, в том числе работал на очень деликатных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала", — отметил республиканец.

Он заявил, что вместе с Келлогом "обеспечит мир силой" и сделает мир снова безопасным.

Пост Дональда Трампа от 27 ноября Фото: Скриншот

"Мирный план" Кэллога

В конце июня генерал совместно с экс-аналитиком ЦРУ Фредом Флейцом представил план завершения войны в Украине.

Он предполагает, что:

Украина будет получать военную помощь, только если согласится на переговоры с Кремлем;

Москву предупредят, что отказ приведет к поддержке США;

стороны договорятся о прекращении огня по линии фронта.

Сообщалось, что соратники Трампа предполагают принуждение РФ к переговорам благодаря отсрочке обещания Киеву о вступлении в НАТО. Флейц также заявил, что в ближайшее время Украине вряд ли удастся восстановить эффективный контроль над всеми территориями.

"Наше беспокойство вызывает то, что эта война превратилась в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей", — пояснил он.

В то же время Флейц сообщил, что длительный мир потребует гарантов. Он предположил, что ключевым элементом будет "вооружение Украины до зубов".

Напомним, снайпер морской пехоты США и доброволец Иностранного легиона ВСУ Мэтью Сэмпсон заверил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом — выгодно Украине.

27 ноября в СМИ со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена сообщили, что Вашингтон требует от Киева рассмотрения снижения мобилизационного возраста до 18 лет.