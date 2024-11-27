Не будет зависеть от Сената: Трамп ищет в команду "царя искусственного интеллекта", детали

Источники делятся, что "царь ИИ" обязан будет внедрять новые технологии в работу правительства. Должность не досталась предпринимателю Илону Маску, однако он будет принимать участие в обсуждении вариантов использования технологий.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал рассматривать кандидатуру министра искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в материале Axios.

Источники в переходной администрации нового главы Белого дома делятся, что "царь искусственного интеллекта" должен будет координировать федеральную политику и внедрять использование новых технологий в правительстве.

Американский предприниматель Илон Маск при этом не будет занимать должность министра и тем самым возглавлять ведомство, однако ожидается, говорят инсайдеры, что он планирует принимать непосредственное участие в формировании будущего обсуждения и вариантов использования ИИ. Более того, он может использовать свои отношения с Дональдом Трампом для того, чтобы принести пользу своим компаниям и устранить ближайших конкурентов — Google и OpenAI.

"Роли в области ИИ и криптовалют могут быть объединены в рамках единого царя развивающихся технологий. Царю ИИ будет поручено сосредоточить государственные и частные ресурсы, чтобы Америка оставалась в авангарде ИИ", — говорится в сообщении.

К слову, министр искусственного интеллекта также не будет нуждаться в одобрении Сената и сможет сразу приступать к работе для достижения тех или иных целей администрации Белого дома.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что Россия пытается создать "Шахеды" с искусственным интеллектом. Усовершенствованные ударные дроны смогут общаться и координировать атаки таким образом, чтобы преодолеть противовоздушную оборону.

14 ноября сообщалось, что искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю. Пользователь пытался использовать чат-бот Google, чтобы он помог ему выполнять домашнюю работу. Он спросил бота о текущих проблемах для пожилых людей и проблемах, связанных с увеличением доходов после выхода на пенсию.