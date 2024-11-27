Не залежатиме від Сенату: Трамп шукає в команду "царя штучного інтелекту", деталі

Джерела діляться, що "цар ШІ" зобов'язаний буде впроваджувати нові технології в роботу уряду. Посада не дісталася підприємцю Ілону Маску, однак він братиме участь в обговоренні варіантів використання технологій.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп почав розглядати кандидатуру міністра штучного інтелекту (ШІ). Про це йдеться в матеріалі Axios.

Джерела в перехідній адміністрації нового глави Білого дому діляться, що "цар штучного інтелекту" повинен буде координувати федеральну політику і впроваджувати використання нових технологій в уряді.

Американський підприємець Ілон Маск водночас не обійматиме посаду міністра і отже не очолюватиме відомство, однак очікується, кажуть інсайдери, що він планує брати безпосередню участь у формуванні майбутнього обговорення і варіантів використання ШІ. Ба більше, він може використати свої стосунки з Дональдом Трампом для того, щоб принести користь своїм компаніям і усунути найближчих конкурентів — Google і OpenAI.

"Ролі в галузі ШІ та криптовалют можуть бути об'єднані в межах єдиного царя технологій, що розвиваються. Царю ШІ буде доручено зосередити державні та приватні ресурси, щоб Америка залишалася в авангарді ШІ", — йдеться в повідомленні.

До речі, міністр штучного інтелекту також не потребуватиме схвалення Сенату і зможе одразу приступати до роботи для досягнення тих чи інших цілей адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що Росія намагається створити "Шахеди" зі штучним інтелектом. Удосконалені ударні дрони зможуть спілкуватися і координувати атаки так, щоб подолати протиповітряну оборону.

14 листопада повідомлялося, що штучний інтелект втомився від запитань і нахамив користувачеві. Користувач намагався використати чат-бот Google, щоб він допоміг йому виконувати домашню роботу. Він запитав бота про поточні проблеми для літніх людей і проблеми, пов'язані зі збільшенням доходів після виходу на пенсію.