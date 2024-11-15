"Повинні зупинитися": Трамп закликав Україну і Росію негайно припинити війну

За словами 47-го президента США, після своєї інавгурації він старанно займеться проблемою Києва і Москви, адже люди, включно з військовими і цивільними, не повинні вмирати.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що війна між Україною та Росією має негайно припинитися. Про це пише CNN.

За словами республіканця, коли він посяде своє місце в Білому домі, то обов'язково зосередиться на питанні закінчення протистояння між двома країнами, адже воно понесло за собою колосальну кількість жертв.

"Ми будемо дуже старанно працювати над Росією та Україною. Це має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися", — заявив Дональд Трамп.

Серед жертв, як додав політик, є як солдати, так і мирні жителі, які проживають у своїх будинках. Вашингтон працюватиме над питанням того, щоб закінчити війну.

Окремо новообраний американський президент вирішив похвалитися, що після виборів республіканці буквально "захопили" Білий дім, Палату представників і Сенат. Для політика це було важливо, адже 2016 року його регулярно звинувачували в тому, що не більшість людей хотіли бачити його в Білому домі.

"У мій перший термін вони говорили "він виграв вибори", але за цим завжди слідувало "він не виграв народне голосування". Тепер ніхто не може так говорити про нас", — продовжив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що Дональд Трамп призначить спецпредставника з припинення війни в Україні, заявили в Fox News. Очікується, що робота перемовника буде на волонтерських засадах. На цю посаду призначать людину "з великою довірою".

Також посол РФ заявляв, що Москва відкрита до будь-яких мирних переговорів щодо України, якщо їх почне Трамп. Посол Росії при ООН Геннадій Гатілов вважає, що обрання Дональда Трампа президентом США відкриває можливість діалогу між Кремлем і Вашингтоном, хоча значного перезавантаження відносин він не очікує.