"Должны остановиться": Трамп призвал Украину и Россию немедленно прекратить войну

По словам 47-го президента США, после своей инаугурации он усердно займется проблемой Киева и Москвы, ведь люди, включая военных и гражданских, не должны умирать.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что война между Украиной И Россией должна немедленно прекратиться. Об этом пишет CNN.

По словам республиканца, когда он займет свое место в Белом доме, то обязательно сосредоточится на вопросе окончания противостояния между двумя странами, ведь оно понесло за собой колоссальное количество жертв.

"Мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", — заявил Дональд Трамп.

Серди жертв, как добавил политик, есть как солдаты, так и мирные жители, которые проживают в своих домах. Вашингтон будет работать над вопросом того, чтобы закончить войну.

Отдельно новоизбранный американский президент решил похвастаться, что после выборов республиканцы буквально "захватили" Белый дом, Палату представителей и Сенат. Для политика это было важно, ведь в 2016 году его регулярно обвиняли в том, что не большинство людей хотели видеть его в Белом доме.

"В мой первый срок они говорили "он выиграл выборы", но за этим всегда следовало "он не выиграл народное голосование". Теперь никто не может так говорить о нас", — продолжил Дональд Трамп.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что Дональд Трамп назначит спецпредставителя по прекращению войны в Украине, заявили в Fox News. Ожидается, что работа переговорщика будет на волонтерских началах. На эту должность назначат человека "с большим доверием".

Также посол РФ заявлял, что Москва открыта к любым мирным переговорам по Украине, если их начнет Трамп. Посол России при ООН Геннадий Гатилов считает, что избрание Дональда Трампа президентом США открывает возможность диалога между Кремлем и Вашингтоном, хотя значительной перезагрузки отношений он не ожидает.