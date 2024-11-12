Комбо от Трампа: между какими мирными планами для Украины будет выбирать новый президент США

По данным западных СМИ, Дональд Трамп на днях провел телефонный разговор с Путиным и обсудил с ним российско-украинскую войну. Какие сценарии мира рассматриваются сейчас новоизбранным президентом США и насколько они реалистичны, выяснял Фокус.

Один из источников The Washington Post сообщил, что во время звонка Путину, который Трамп якобы совершил в минувший четверг, 7 ноября, со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому лидеру не эскалировать войну в Украине и попутно напомнил ему о "значительном военном присутствии" Вашингтона в Европе. По данным нескольких собеседников WP, Трамп и Путин общались о необходимости мира на европейском континенте, и избранный президент США выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине".

Как пишет WP, в частных разговорах Трамп давал понять, что поддержит соглашение, по которому Россия оставит за собой часть захваченных территорий Украины. Отдельно издание со ссылкой сразу на два источника отмечает, что власти Украины якобы были проинформированы о звонке Путину и не возражали против того, чтобы такой разговор состоялся.

Президент Зеленский провел 25-минутные телефонные переговоры с Трампом Фото: Getty Images

Между тем, представитель украинского МИД Григорий Тихий эту информацию в комментарии Reuters опроверг, отметив, что Киев о звонке Трапма Путину никто заранее не предупреждал, а затем Украина не могла ни одобрить такой шаг, ни осудить его. Зато путинский спикер Песков опроверг сам факт разговора, добавив, что конкретных планов относительно контактов Путина и Трампа пока нет. Попутно отметим, что на днях президент Зеленский провел 25-минутные телефонные переговоры с Трампом и назвал разговор "замечательным".

Между какими мирными планами будет выбирать Трамп

Сейчас Дональд Трамп активно занимается подбором кадров для своей будущей команды, а в среду, 13 ноября, он совершит визит в Белый дом по приглашению Джо Байдена для обсуждения процесса транзита власти.

Среди тех, кто может занять должности в администрации республиканца, называют имена самого богатого человека на планете Илона Маска и бывшего независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего. Между тем первое назначение, объявленное республиканцем, оказалось историческим. Так, впервые главой аппарата Белого дома станет женщина — 67-летняя Сьюзан Уайлс, одна из двух руководителей предвыборной кампании Трампа. Заметим, что госпожа Уайлс никогда не была медийной персоной, однако известно, что она работает на республиканцев уже более 40 лет и еще в 1980-м она находилась в штабе Рональда Рейгана, который победил на тех выборах.

Сейчас Дональд Трамп активно занимается подбором кадров для своей будущей команды Фото: Getty Images

Наряду с тем, в администрации Трампа не найдется места для экс-постпреда США при ООН, его бывшей соперницы по праймериз Никки Хейли. Не войдет в будущий кабинет и экс-госсекретарь времен первого срока Дональда Трампа Майк Помпео. Об этом избранный президент объявил лично. И если отказ брать в команду Никки Хейли никого не удивил, то отсутствие в обойме господина Помпео стало неожиданностью. Экс-госсекретарь после 2020 года оставался лояльным Дональду Трампу и фигурировал в СМИ как самый вероятный кандидат на должность главы Пентагона в новой администрации. При этом Майк Помпео был одним из тех, кто в разгар избирательной кампании-2024 в США публично обнародовал "план Трампа" по урегулированию российско-украинской войны. В его интерпретации намерения 78-летнего республиканца выглядели, пожалуй, самыми радикальными. В частности, его "план Трампа" предполагал вступление Украины в ЕС и НАТО, усиление санкций против РФ, ленд-лиз для Киева на сумму $500 млрд на перевооружение ВСУ и демилитаризацию Крыма.

Судя по последним утечкам в западных СМИ, сейчас Дональд Трамп только выбирает варианты урегулирования. По мнению политолога Вадима Денисенко, в штабе Трампа существует две концепции.

"Первая — воинственный план Помпео и вторая — "квазифинский" сценарий America First Political Institute, который стал пристанищем для бывших работников администрации Трампа. Это две прямо противоположные концепции. И они обе озвучены людьми из окружения Трампа. То, что Трамп не взял Помпео в новую команду, ничего не значит. План является одной из опций его подходов к Украине. Авторство не имеет никакого значения", — отмечает эксперт, попутно напоминая, что план Помпео — это план накачки Украины оружием, если Путин будет выставлять все новые и новые требования, тогда как план AFPI предусматривает создание демилитаризованной зоны, частичное снятие санкций с РФ, закрытие дверей для Украины в НАТО и тому подобное.

В среду, 13 ноября, Дональд Трамп встретится в Белом доме с Джо Байденом для обсуждения транзита власти Фото: NDTV.com

В качестве базового сценария Вадим Денисенко прогнозирует, что Трамп сначала будет идти в русле плана AFPI, выставив определенные ультимативные вещи перед Киевом и одновременно очертив красные линии Путину, которого заблаговременно предупредят, что в случае чего "включается план Помпео".

Почему Трампу не удастся реализовать мирный план без Европы

Комментируя Фокусу мирные начинания Трампа, исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отмечает: "Очевидно, что в команде Трампа обсуждают различные планы и для него важно утвердить их как минимум на финальной стадии до момента инаугурации, которая состоится 20 января. Сейчас идут интенсивные переговоры, поэтому говорить о вероятности или не вероятности конкретных планов, которые систематически появляются в инфополе неуместно, учитывая, что Трамп — человек непредсказуемый. По моему мнению, в конце концов Трамп в своем стиле будет вырисовывать лишь общие черты для той или иной стороны, действуя путем кнута и пряника".

При этом, по мнению эксперта, некоторые вещи Трампу в вопросе урегулирования российско-украинской войны не удастся реализовать без согласия союзников: "В одном из планов, например, речь идет о размораживании российских активов на $300 млрд., но следует понимать, что в США находится лишь часть этих активов, тогда как львиная их доля находится в Европе. Таким образом, если Европа не будет участницей переговоров, то размораживание активов РФ не может произойти в полном объеме и на определенном этапе на эти рифы Трамп, думаю, наткнется. Кроме того, есть активная позиция руководства Польши, которое настаивает на учете принципиальных моментов относительно того, что Россия — это угроза. Следует учитывать, что польские власти, во-первых, имеют хорошие отношения с Трампом, а во-вторых, это страна, которая тратит на оборону 5% ВВП, то есть действует в русле политики, которой требует от Европы Трамп. Поэтому поляки также могут что-то просить и требовать взамен у Трампа. Но сейчас все происходит на подготовительном этапе по финальному драфту плана, с которым в итоге параллельно будут работать и с Украиной, и с Россией".

Эксперт: "Это абсолютно в стиле Трампа — позвонить Путину и что-то там обсудить" Фото: РИА

Комментируя информацию западных медиа относительно разговора Трампа и Путина, Александр Леонов отметил следующее: "Это абсолютно в стиле Трампа — позвонить Путину и что-то там обсудить. Ну, а что касается согласования этого вопроса с Украиной, то здесь есть определенный туман, потому что обычно официально предупреждает официальное ведомство, например Госдепартамент США. А поскольку Трамп пока elected president (избранный президент. — Ред.), который не вступил в должность, здесь есть большие процедурные вопросы. Я подозреваю, что это решение (позвонить Путину. — Ред.) было спонтанным, если этот разговор действительно был".

Действительно ли Трамп предложит комбинированный план завершения войны

В вероятном звонке Трампа Путину, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, нет ничего удивительного, поскольку это является частной инициативой. Отметив в разговоре с Фокусом, что Трамп в течение последней недели сделал более 70 звонков различным лидерам, где так или иначе упоминалась российско-украинская война, политолог резюмировал, что еще раньше такой разговор имел место между Трампом и Зеленским, поэтому "измены" в действиях избранного президента США точно искать не следует.

Что же касается обсуждаемых мирных планов Трампа, то эксперт отметил следующее: "На сегодняшний день говорить о том, какой из гипотетических планов является более или менее реалистичным, не приходится, поскольку необходимо дождаться назначения команды Трампа и увидеть, будут ли там люди, которые являются инициаторами того или иного плана".

Игорь Рейтерович прогнозирует, что по факту мы увидим комбинированный план, который будет предусматривать определенные компромиссные предложения Киеву и Москве. Альтернативой этому в случае, если Путин выразит неготовность к окончанию войны, по мнению эксперта, является более жесткий и менее приятный для Москвы план. При этом, отмечает эксперт, РФ не удастся длительное время только имитировать готовность к прекращению войны, поскольку "как только Кремль начнет каким-то образом саботировать переговоры, с большой вероятностью у Трампа, не мешкая, включат радикальный сценарий".

Дональд Трамп пообещал поставить точку в российско-украинской войне Фото: Getty Images

Отдельно политолог отмечает, что Трамп пообещал поставить точку в российско-украинской войне, прежде всего, американским избирателям, а затем, если все пойдет не по его сценарию, то ему придется принимать "менее приятные для Путина решения". Собственно поэтому, констатирует эксперт, если РФ включится в переговорный процесс, она вынуждена будет идти до конца, поскольку любой отход в сторону будет негативно воспринят администрацией Трампа, которая будет иметь инструменты влияния на Россию: как через увеличение поддержки Украины, так и опосредованно через НАТО, санкции "и много-много других вещей". Именно потому, акцентирует Игорь Рейтерович, россияне сейчас так активны на поле боя, пытаясь перед началом реальных переговоров, захватить как можно больше квадратных километров украинской территории, чтобы использовать это потом в качестве элемента торга.

Как сообщает Associated Press, в шорт-листе Трампа в первый же день его пребывания в Белом доме значится вопрос урегулирования российско-украинской войны, для чего республиканец собирается "посадить Украину и Россию за стол переговоров". Отдельно агентство акцентирует, что во время своего президентского срока Трамп не будет диктатором, "за исключением первого дня".

Между тем президент Зеленский, комментируя попадание 11 ноября российской ракеты в пятиэтажку в Кривом Роге, отметил, что каждый удар РФ опровергает любые заявления из России о дипломатии. Подчеркнув, что Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной, глава государства констатировал, что без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия "не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени".