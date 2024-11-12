Комбо від Трампа: між якими мирними планами для України обиратиме новий президент США

За даними західних ЗМІ, Дональд Трамп днями провів телефонну розмову з Путіним і обговорив з ним російсько-українську війну. Які сценарії миру розглядає наразі новообраний президент США і наскільки вони є реалістичними, з’ясовував Фокус.

Одне з джерел The Washington Post повідомило, що під час дзвінка Путіну, який Трамп начебто здійснив у минулий четвер, 7 листопада, зі свого курорту у Флориді, він порадив російському лідеру не ескалувати війну в Україні та принагідно нагадав йому про "значну військову присутність" Вашингтона в Європі. За даними кількох співрозмовників WP, Трамп і Путін спілкувалися про необхідність миру на європейському континенті, тож обраний президент США висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

Як пише WP, у приватних розмовах Трамп давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою Росія залишить за собою частину захоплених територій України. Окремо видання з посиланням одразу на два джерела зазначає, що влада України нібито була поінформована про дзвінок Путіну і не заперечувала проти того, щоб така розмова відбулася.

Президент Зеленський провів 25-хвилинні телефонні перемовини з Трампом Фото: Getty Images

Між тим, речник українського МЗС Григорій Тихий цю інформацію у коментарі Reuters спростував, зауваживши, що Київ про дзвінок Трапма Путіну ніхто заздалегідь не попереджав, отже, Україна не могла ані схвалити такий крок, ані засудити його. Натомість путінський спікер Пєсков спростував сам факт розмови, додавши, що конкретних планів щодо контактів Путіна і Трампа наразі немає. Принагідно зазначимо, що днями президент Зеленський провів 25-хвилинні телефонні перемовини з Трампом і назвав розмову "чудовою".

Між якими мирними планами обиратиме Трамп

Наразі Дональд Трамп активно займається підбором кадрів для своєї майбутньої команди, а в середу, 13 листопада, він здійснить візит до Білого дому на запрошення Джо Байдена для обговорення процесу транзиту влади.

Серед тих, хто може обійняти посади в адміністрації республіканця, називають імена найбагатшої людини на планеті Ілона Маска та колишнього незалежного кандидата у президенти Роберта Кеннеді-молодшого. Тим часом перше призначення, оголошене республіканцем, виявилося історичним. Так, уперше головою апарату Білого дому стане жінка — 67-річна Сьюзан Вайлс, одна із двох керівників передвиборчої кампанії Трампа. Зауважимо, що пані Вайлс ніколи не була медійною персоною, проте відомо, що вона працює на республіканців уже понад 40 років і ще в 1980-му перебувала у штабі Рональда Рейгана, який переміг на тих виборах.

Наразі Дональд Трамп активно займається підбором кадрів для своєї майбутньої команди Фото: Getty Images

Поряд із тим, в адміністрації Трампа не знайдеться місця для експостпреда США при ООН, його колишньої суперниці з праймеріз Ніккі Гейлі. Не увійде до майбутнього кабінету й ексдержсекретар часів першого терміну Дональда Трампа Майк Помпео. Про це обраний президент оголосив особисто. І якщо відмова брати в команду Ніккі Гейлі нікого не здивувала, то відсутність в обоймі пана Помпео стала несподіванкою. Колишній держсекретар після 2020 року залишався лояльним Дональду Трампу і фігурував у ЗМІ як найімовірніший кандидат на посаду голови Пентагону у новій адміністрації. Водночас Майк Помпео був одним із тих, хто у розпал виборчої кампанії-2024 в США публічно оприлюднив "план Трампа" щодо врегулювання російсько-української війни. У його інтерпретації наміри 78-річного республіканця здавалися, мабуть, найрадикальнішими. Зокрема, його "план Трампа" припускав вступ України до ЄС і НАТО, посилення санкцій проти РФ, лендліз для Києва на суму $500 млрд на переозброєння ЗСУ та демілітаризацію Криму.

Судячи з останніх витоків у західних ЗМІ, зараз Дональд Трамп лише обирає варіанти врегулювання. На переконання політолога Вадима Денисенка, у штабі Трампа є дві концепції.

"Перша — войовничий план Помпео і друга — "квазіфінський" сценарій America First Political Institute, який став прихистком для колишніх працівників адміністрації Трампа. Це дві прямо протилежні концепції. І вони обидві озвучені людьми з оточення Трампа. Те, що Трамп не взяв Помпео в нову команду, нічого не означає. План є однією із опцій його підходів до України. Авторство не має жодного значення", — зазначає експерт, принагідно нагадуючи, що план Помпео — це план накачування України зброєю, якщо Путін буде виставляти все нові й нові вимоги, тоді як план AFPI передбачає створення демілітаризованої зони, часткове зняття санкцій з РФ, закриття дверей для України в НАТО, тощо.

В середу, 13 листопада, Дональд Трамп зустрінеться у Білому домі з Джо Байденом для обговорення транзиту влади Фото: blaze

У ролі базового сценарію Вадим Денисенко прогнозує, що Трамп спочатку йтиме в руслі плану AFPI, виставивши певні ультимативні речі перед Києвом і водночас окресливши червоні лінії Путіну, якого завчасно попередять, що у разі чого "вмикається план Помпео".

Чому Трампу не вдасться реалізувати мирний план без Європи

Коментуючи Фокусу мирні починання Трампа, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначає: "Очевидно, що в команді Трампа обговорюють різні плани і для нього важливо затвердити їх як мінімум на фінальній стадії до моменту інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Зараз ідуть інтенсивні переговори, тому говорити про ймовірність або ні конкретних планів, які систематично з’являються в інфополі, — недоречно, з огялду на те, що Трамп — людина непередбачувана. На мою думку, зрештою Трамп у своєму стилі вимальовуватиме лише загальні риси для тієї чи іншої сторони, діючи способом батога та пряника".

Водночас, на переконання експерта, деякі речі Трампу в питанні врегулювання російсько-української війни не вдасться реалізувати без згоди союзників: "В одному з планів, наприклад, йдеться про розморожування російських активів на $300 млрд, але слід розуміти, що у США розміщені лише частина цих активів, тоді як левова їх частка перебуває у Європі. Тобто, якщо Європа не буде учасницею переговорів, то розмороження активів РФ не може відбутися у повному обсязі й на певному етапі на ці рифи Трамп, гадаю, наткнеться. Крім того, є активна позиція керівництва Польщі, яке наполягає на врахуванні принципових моментів щодо того, що Росія – це загроза. Слід враховувати, що польська влада, по-перше, має добрі відносини з Трампом, а по-друге, це країна, яка витрачає на оборону 5% ВВП, тобто діє в руслі політики, якої вимагає від Європи Трамп. Тому поляки також можуть щось просити і вимагати натомість у Трампа. Але зараз все відбувається на підготовчому етапі щодо фінального драфту плану, з яким в результаті паралельно працюватимуть і з Україною, і з Росією".

Експерт: "Це абсолютно в стилі Трампа — зателефонувати Путіну і щось там обговорити" Фото: РИА

Коментуючи інформацію західних медіа щодо розмови Трампа і Путіна, Олександр Леонов зазначив: "Це абсолютно в стилі Трампа — зателефонувати Путіну і щось там обговорити. Ну, а стосовно узгодження цього питання з Україною, то тут є певний туман, бо зазвичай офіційно попереджає офіційне відомство, наприклад Держдепартамент США. А оскільки Трамп наразі elected president (обраний президент. — Ред.), який не вступив в посаду, тут є великі процедурні питання. Я підозрюю, що це рішення (зателефонувати Путіну. — Ред.) було спонтанним, якщо ця розмова дійсно була".

Чи справді Трамп запропонує комбінований план завершення війни

У ймовірному дзвінку Трампа Путіну, на переконання політолога Ігоря Рейтеровича, немає нічого дивного, оскільки це приватна ініціатива. Наголосивши у розмові з Фокусом, що Трамп протягом останнього тижня зробив понад 70 дзвінків різним лідерам, де так чи інакше згадувалася російсько-українська війна, політолог резюмував, що ще раніше така розмова мала місце між Трампом і Зеленським, тому "зради" в діях обраного президента США точно шукати не слід.

Що ж стосується обговорюваних мирних планів Трампа, то експерт зауважив: "На сьогодні говорити про те, який з гіпотетичних планів є більш або менш реалістичним, не доводиться, оскільки необхідно дочекатися призначення команди Трампа і побачити, чи будуть там люди, які є ініціаторами того чи іншого плану".

Ігор Рейтерович прогнозує, що по факту ми побачимо комбінований план, який передбачатиме певні компромісні пропозиції Києву та Москві. Альтернативою цьому — у разі, якщо Путін висловить неготовність до закінчення війни, на думку експерта, є більш жорсткий і менш приємний для Москви план. Проте, наголошує експерт, РФ не вдасться тривалий час лише імітувати готовність до припинення війни, оскільки "як тільки Кремль почне якимось чином саботувати переговори, з великою імовірністю у Трампа, не зволікаючи, увімкнуть радикальний сценарій".

Дональд Трамп пообіцяв поставити крапку в російсько-українській війні Фото: Getty Images

Окремо політолог наголошує на тому, що Трамп пообіцяв поставити крапку в російсько-українській війні, передусім, американським виборцям, тому, якщо все піде не за його сценарієм, йому доведеться ухвалювати "менш приємні для Путіна рішення". Власне тому, констатує експерт, якщо РФ включиться в перемовний процес, вона змушена буде йти до кінця, оскільки будь-який відхід убік буде негативно сприйнятий адміністрацією Трампа, яка матиме інструменти впливу на Росію: як через збільшення підтримки України, так і опосередковано через НАТО, санкції "і багато-багато інших речей". Саме через це, акцентує Ігор Рейтерович, росіяни наразі такі активні на полі бою, намагаючись перед початком реальних переговорів, захопити якомога більше квадратних кілометрів української території, щоб використовувати це потім як елемент торгу.

Як повідомляє Associated Press, у шортлісті Трампа в перший же день його перебування у Білому домі значиться питання врегулювання російсько-української війни, для чого республіканець збирається "посадити Україну та Росію за стіл переговорів". Окремо агентство акцентує, що під час свого президентського терміну Трамп не буде диктатором, "за винятком першого дня".

Тим часом президент Зеленський, коментуючи влучання 11 листопада російської ракети у п’ятиповерхівку в Кривому Розі, зазначив, що кожен удар РФ спростовує будь-які заяви з Росії про дипломатію. Наголосивши на тому, що Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною, глава держави констатував, що без принципових рішень і сильної підтримки України Росія "не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені".