Мир від Дональда: якими методами Трамп планує поставити крапку у російсько-українській війні

За повідомленнями росЗМІ, Путін привітав Трампа з перемогою на президентських виборах, але зробив це неформально, "через знайомих". Як розвиватимуться подальші відносини Вашингтона та Москви в контексті російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

Представники російської влади та еліти, зокрема Путін, привітали Трампа з перемогою на президентських виборах, але зробили вони це не офіційно, а "через знайомих", повідомляють росЗМІ. Натомість речник очільника Кремля Пєсков, коментуючи питання привітання республіканця, акцентував, що США є недружньою для РФ країною. Щоправда, дещо згодом, під час спілкування з рос журналістами Пєсков не виключив, що "голова держави поспілкується з паном Трампом ще до його інавгурації".

Володимир Зеленський перемогу Трампа назвав "особливим днем"

В той же час CNN повідомляє, що Дональд Трамп, який надто цінує лестощі та лояльність, уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв’язок. За словами джерел телеканалу, Трамп дуже радів контактам з очільниками іноземних держав напередодні виборів і цікавився у приватних розмовах, чому деякі лідери не намагалися зв’язатися з ним. "На початку цього року, коли почало здаватися, що Трамп переможе на праймеріз в Айові, він ретельно відстежував, хто з республіканців і яким чином його підтримує, і це вплинуло на те, як він поводився з конкретними людьми. Зараз він робить те ж саме, коли мова йде про світову арену", — резюмує CNN.

Як Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом

Зазначимо, що чимало світових лідерів вже привітали Трампа з перемогою, зокрема Володимир Зеленський. Назвавши перемогу республіканця вражаючою, президент згадав "чудову зустріч із президентом Трампом" у вересні, коли вони "детально обговорили" стратегічне партнерство між Україною та США. Дещо згодом Зеленський повідомив, що провів з Трампом "чудову телефонну розмову", в процесі якої домовився про "тісний діалог і розвиток співпраці". Загалом, перемогу Трампа голова держави назвав "особливим днем" і згадав знамениті слова Рональда Рейгана — "мир завдяки силі". Зеленський висловив упевненість, що від такої політики "Америка й увесь світ точно виграють".

Володимир Зеленський Зеленський повідомив, що провів з Трампом телефонну розмову, в ході якої домовився про тісний діалог і розвиток співпраці Фото: Getty Images

Тим часом The Wall Street Journal, посилаючись на поінформовані джерела в оточенні Трампа повідомляє, що обраний президент США може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. За інформацією WSJ, такий сценарій закінчення війни наразі обговорюють радники Трампа. Сам же Трамп, нагадаємо, раніше обіцяв покласти край російсько-українській війні ще до своєї інавгурації, яка має відбутися 20 січня 2025 року.

Чи дійсно Трамп може дати пас Європі

Офіційний Київ, вважає політолог Ігор Петренко, цілковито може розраховувати на те, що Трамп дійсно буде намагатися запустити певний переговорний трек по закінченню війни. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зауважив наступне: "Далі ж все залежатиме від того, яку позицію займе РФ – конструктивну чи деструктивну. Попри розмови про те, що Трамп дружить з Путіним, не думаю, що він матиме перед ним якийсь особливий пієтет. Слід зазначити, що ще за першої президентської каденції Трампа у них були не найкращі зустрічі, тому він не хоче сьогодні виглядати проросійським. Поряд з тим, я більш аніж переконаний, що поза увагою Трампа, який любить, коли його хвалять, не минув той факт, що Кремль відкрито його не привітав".

Представники російської влади та еліти, зокрема Путін, привітали Трампа з перемогою на президентських виборах Фото: Getty Images

Наголосивши на тому, що Україна готова до переговорного процесу, політолог додав: "Вкрай важливо, що ми зразу окреслили свої ключові позиції: принцип справедливості, міжнародного права і статут ООН. Це насправді досить сильна позиція, яку складно перебити кому завгодно і Трампу зокрема. З іншого боку є Росія і Путін, які зараз мають певну ініціативу на полі бою, а також успіхи в захопленні українських територій. Це, скажемо прямо, несуттєві успіхи, але тим не менше, Путін себе наразі почуває більш впевнено, тому навряд чи він буде готовий до якогось конструктивного діалогу в частині врахування бодай якоїсь позиції України".

Відштовхуючись від сказаного, Ігор Петренко робить припущення, що Трамп буде змушений посилити тиск на Росію: "В будь-якому разі в питанні російсько-української війни Трамп займатиме проактивну позицію і буде готовий до тиску на РФ, зокрема шляхом надання Україні військової допомоги. Втім, ключове питання полягатиме в тому, де Трамп захоче зупинитися. Інакше кажучи, що він особисто для себе визнає перемогою. Не виключено, що перемога для Трампа – це припинення вогню і заморозка, після чого він скаже: "Все, я великий молодець, а ви, європейці, тепер далі розбирайтеся самі, створюйте якісь там "Мінські домовленості", інші формати і, сідайте та домовляйтеся". Така позиція теоретично може мати місце".

В той же час політолог не виключає, що і Україні, і її партнерам все ж таки вдасться переконати Трампа, що заморозка – це аж ніяк не вирішення проблеми, а лише її відтермінування у часі, після чого "Росія неодмінно продовжить свої агресивні дії". "Плюс, маємо враховувати, що Трампу доведеться зважати на позицію Європи, а ми вже чуємо, наприклад, від Німеччини, про те, що США й надалі мають підтримувати Україну. Тому, тут теж для Трампа не все так просто, як може видаватися на перший погляд", — підсумовує Ігор Петренко.

Як Путін може затягнути мирні починання Трампа

Зі свого боку політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Найближчі місяці, а саме до інавгурації Трампа по українському треку відбуватимуться закриті консультації задля пошуку компромісних точок дотику з тим, аби з одного боку це задовольняло російського агресора для зупинки війни, а з іншого — не виглядало як тотальна зрада та програш для України. Станом на сьогодні я не бачу такої компромісної пропозиції, хоча неофіційно це все обговорюється".

При цьому, на переконання експерта, Путін прагне дотискати свою лінію, а відтак може затягнути відповідний процес. Натомість Трамп, на думку Ігоря Чаленка, вже після інавгурації, якщо РФ не піде на "моральні поступки" в темі російсько-української війни, оперативно перелаштується щодо надання Києву допомоги, "але вже в трансформованому режимі". Цілком можливо, прогнозує політолог, це буде ленд-ліз або якісь інші формати.

У цьому контексті експерт зазначає, що наразі лунають "вельми цікаві і двозначні" заяви кандидата на пост держсекретаря США Марка Рубіо, який прямо каже, що вони при владі не хочуть фінансувати "патову війну". Таку позицію, вважає Ігор Чаленко, можна трактувати і як крок до заморозки умовно на 4 роки президентства Трампа, і як сигнал щодо вірогідного посилення України з тим, аби війна зрештою не виглядала патовою. Ключове питання, на переконання політолога, наразі полягає в тому, чи протиснуть росіяни Трампу своє бачення у наступні кілька місяців, які є "найбільш крихким часом та величезним викликом для української дипломатії і влади загалом".

Дональд Трамп уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв"язок

Коментуючи інформацію західних ЗМІ про те, що у таборі Трампа розглядають в контексті пошуку миру, відмову Києва від вступу до НАТО на найближчі 20 років, експерт наголосив, що у такому разі США мають попередньо надати Україні такі ж самі гарантії безпеки, які мають від них сьогодні Ізраїль, Філіппіни, Південна Корея та Японія. Для цього, акцентує Ігор Чаленко, двосторонні відносини зі Сполученими Штатами необхідно закріплювати по-новому і на якісно новому рівні, який буде залізно гарантувати Україні безпеку не на папері, а на ділі. І для Дональда Трампа, який вже зараз має двопалатну більшість у Конгресі, оформити таку угоду "під ключ", констатує Ігор Чаленко так само легко, як і проголошувати палкі артистичні промови про велич власної фігури у новітній американській історії.