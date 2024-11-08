Мир от Дональда: какими методами Трамп планирует поставить точку в российско-украинской войне

По сообщениям росСМИ, Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах, но сделал это неформально, "через знакомых". Как будут развиваться дальнейшие отношения Вашингтона и Москвы в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

Представители российской власти и элиты, в частности Путин, поздравили Трампа с победой на президентских выборах, но сделали они это не официально, а "через знакомых", сообщают росСМИ. Зато представитель главы Кремля Песков, комментируя вопрос поздравления республиканца, акцентировал, что США являются недружественной для РФ страной. Правда несколько позже, во время общения с рос журналистами Песков не исключил, что "глава государства пообщается с господином Трампом еще до его инаугурации".

Владимир Зеленский победу Трампа назвал "особенным днем"

В то же время CNN сообщает, что Дональд Трамп, который слишком ценит лесть и лояльность, внимательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается выйти с ним на связь. По словам источников телеканала, Трамп очень радовался контактам с руководителями иностранных государств накануне выборов и интересовался в частных разговорах, почему некоторые лидеры не пытались связаться с ним. "В начале этого года, когда начало казаться, что Трамп победит на праймериз в Айове, он тщательно отслеживал, кто из республиканцев и каким образом его поддерживает, и это повлияло на то, как он вел себя с конкретными людьми. Сейчас он делает то же самое, когда речь идет о мировой арене", — резюмирует CNN.

Как Зеленский провел "замечательный разговор" с Трампом

Отметим, что немало мировых лидеров уже поздравили Трампа с победой, в том числе Владимир Зеленский. Назвав победу республиканца впечатляющей, президент вспомнил "замечательную встречу с президентом Трампом" в сентябре, когда они "подробно обсудили" стратегическое партнерство между Украиной и США. Несколько позже Зеленский сообщил, что провел с Трампом "замечательный телефонный разговор", в ходе которого договорился о "тесном диалоге и развитии сотрудничества". В общем, победу Трампа глава государства назвал "особым днем" и вспомнил знаменитые слова Рональда Рейгана — "мир благодаря силе". Зеленский выразил уверенность, что от такой политики "Америка и весь мир точно выиграют".

Владимир Зеленский Зеленский сообщил, что провел с Трампом телефонный разговор, в ходе которого договорился о тесном диалоге и развитии сотрудничества Фото: Getty Images

Между тем The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники в окружении Трампа сообщает, что избранный президент США может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО минимум на 20 лет. По информации WSJ, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждают советники Трампа. Сам же Трамп, напомним, ранее обещал положить конец российско-украинской войне еще до своей инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года.

Действительно ли Трамп может дать пас Европе

Официальный Киев, считает политолог Игорь Петренко, вполне может рассчитывать на то, что Трамп действительно будет пытаться запустить определенный переговорный трек по окончанию войны. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Далее же все будет зависеть от того, какую позицию займет РФ — конструктивную или деструктивную. Несмотря на разговоры о том, что Трамп дружит с Путиным, не думаю, что он будет иметь перед ним какой-то особый пиетет. Следует отметить, что еще при первой президентской каденции Трампа у них были не лучшие встречи, поэтому он не хочет сегодня выглядеть пророссийским. Вместе с тем, я более чем убежден, что без внимания Трампа, который любит, когда его хвалят, не обошел тот факт, что Кремль открыто его не поздравил".

Представители российской власти и элиты, в частности Путин, поздравили Трампа с победой на президентских выборах Фото: Getty Images

Подчеркнув, что Украина готова к переговорному процессу, политолог добавил: "Крайне важно, что мы сразу обозначили свои ключевые позиции: принцип справедливости, международного права и устав ООН. Это на самом деле достаточно сильная позиция, которую сложно перебить кому угодно и Трампу в том числе. С другой стороны есть Россия и Путин, которые сейчас имеют определенную инициативу на поле боя, а также успехи в захвате украинских территорий. Это, скажем прямо, несущественные успехи, но тем не менее, Путин себя сейчас чувствует более уверенно, поэтому вряд ли он будет готов к какому-то конструктивному диалогу в части учета хоть как-то позиции Украины".

Отталкиваясь от сказанного, Игорь Петренко делает предположение, что Трамп будет вынужден усилить давление на Россию: "В любом случае в вопросе российско-украинской войны Трамп будет занимать проактивную позицию и будет готов к давлению на РФ, в том числе путем предоставления Украине военной помощи. Впрочем, ключевой вопрос будет заключаться в том, где Трамп захочет остановиться. Иначе говоря, что он лично для себя признает победой. Не исключено, что победа для Трампа — это прекращение огня и заморозка, после чего он скажет: "Все, я большой молодец, а вы, европейцы, теперь дальше разбирайтесь сами, создавайте какие-то там "Минские договоренности", другие форматы и, садитесь и договаривайтесь". Такая позиция теоретически может иметь место".

В то же время политолог не исключает, что и Украине, и ее партнерам все же удастся убедить Трампа, что заморозка — это отнюдь не решение проблемы, а лишь ее отсрочка во времени, после чего "Россия непременно продолжит свои агрессивные действия". "Плюс, должны учитывать, что Трампу придется учитывать позицию Европы, а мы уже слышим, например, от Германии, о том, что США и в дальнейшем должны поддерживать Украину. Поэтому, здесь тоже для Трампа не все так просто, как может показаться на первый взгляд", — заключает Игорь Петренко.

Как Путин может затянуть мирные начинания Трампа

В свою очередь политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Ближайшие месяцы, а именно до инаугурации Трампа по украинскому треку будут проходить закрытые консультации для поиска компромиссных точек соприкосновения с тем, чтобы с одной стороны это удовлетворяло российского агрессора для остановки войны, а с другой — не выглядело как тотальная измена и проигрыш для Украины. На сегодня я не вижу такого компромиссного предложения, хотя неофициально это все обсуждается".

При этом, по мнению эксперта, Путин стремится дожимать свою линию, а затем может затянуть соответствующий процесс. Зато Трамп, по мнению Игоря Чаленко, уже после инаугурации, если РФ не пойдет на "моральные уступки" в теме российско-украинской войны, оперативно перестроится относительно предоставления Киеву помощи, "но уже в трансформированном режиме". Вполне возможно, прогнозирует политолог, это будет ленд-лиз или какие-то другие форматы.

В этом контексте эксперт отмечает, что сейчас звучат "весьма интересные и двусмысленные" заявления кандидата на пост госсекретаря США Марка Рубио, который прямо говорит, что они у власти не хотят финансировать "патовую войну". Такую позицию, считает Игорь Чаленко, можно трактовать и как шаг к заморозке условно на 4 года президентства Трампа, и как сигнал о вероятном усилении Украины с тем, чтобы война в конце концов не выглядела патовой. Ключевой вопрос, по мнению политолога, сейчас заключается в том, продавят ли россияне Трампу свое видение в следующие несколько месяцев, которые являются "наиболее хрупким временем и огромным вызовом для украинской дипломатии и власти в целом".

Дональд Трамп внимательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается выйти с ним на связь

Комментируя информацию западных СМИ о том, что в лагере Трампа рассматривают в контексте поиска мира, отказ Киева от вступления в НАТО на ближайшие 20 лет, эксперт отметил, что в таком случае США должны предварительно предоставить Украине такие же гарантии безопасности, которые имеют от них сегодня Израиль, Филиппины, Южная Корея и Япония. Для этого, акцентирует Игорь Чаленко, двусторонние отношения с Соединенными Штатами необходимо закреплять по-новому и на качественно новом уровне, который будет железно гарантировать Украине безопасность не на бумаге, а на деле. И для Дональда Трампа, который уже сейчас имеет двухпалатное большинство в Конгрессе, оформить такое соглашение "под ключ", констатирует Игорь Чаленко так же легко, как и провозглашать пылкие артистические речи о величии собственной фигуры в новейшей американской истории.