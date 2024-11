Ключи к Трампу: как должна действовать Украина после победы республиканца

Украина и мир, не дожидаясь официальных результатов выборов президента США, поздравляют с победой на них Дональда Трампа. Какой должна быть первоочередная тактика официального Киева, когда 45-й президент США де-юре станет 47-м главой американского государства, выяснял Фокус.

Экс-президент США Дональд Трамп во второй раз займет эту должность. Он одержал победу на президентских выборах в Соединенных штатах 5 ноября, сообщает американское издание The Hill. "Трамп получил 270 необходимых голосов избирателей, и он становится президентом", — отмечается в сообщении. О том, что Трамп набирает необходимые 270 голосов избирателей, сообщает и Fox News. New York Post также называет республиканца победителем. Некоторые СМИ, такие как AP, CNN, ABC и NYT пока указывают на лидерство господина Трампа, но не на его победу — 267 избирателей против 224 у Камалы Харрис. В свою очередь The New York Times считает победу Трампа "очень вероятной". Согласно прогнозу NYT, главный республиканец может в итоге получить до 306 голосов выборщиков из необходимых 270-ти.

Между тем сам Трамп уже прокомментировал предварительные данные волеизъявления. "Вот вам 45-й и 47-й президент... Я чрезвычайно доволен абсолютным результатом голосования", — отметил он.

Эксперт: "Трамп является бизнесменом и шоуменом в одном лице"

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Дональда Трампа с победой и выразил надежду, что под его руководством Штаты продолжат "дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины". "Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", — акцентировал глава государства. Также поздравили Трампа с победой президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджия Мелони, глава британского правительства Кир Стармер, президент Польши Анджей Дуда и другие европейские лидеры.

А тем временем согласно результатам промежуточных выборов в Сенат США Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом, где четыре года подряд была в меньшинстве. Вполне очевидно, что "реванш" консерваторов обеспечит Дональду Трампу большое преимущество при принятии любых решений на посту президента.

Почему официальный Киев должен быть чрезвычайно осторожным

Учитывая, "мягко говоря, не безоблачные" отношения между Трампом и Зеленским, отмечает директор агентства Моделирования ситуаций Виталий Бала, сегодня крайне важно, чтобы Украина не продолжала по отношению к США политику "требований, претензий и оскорблений".

"Я хочу напомнить, что Трамп уже после недавней встречи с Зеленским публично обвинил его в том, что это он виноват в начале войны с РФ. Поэтому, с учетом психотипа Трампа, официальному Киеву сейчас следует быть чрезвычайно осторожным, чтобы нам это в конце не вылезло нам боком"", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По убеждению Виталия Балы, официальный Киев, "должен после сдержанных поздравлений, без всяких эмоций пробовать сотрудничать". "Получится ли — это уже вопрос десятый, но другого выхода я не вижу. Бывший посол в Турции Сибига, который с недавних пор занимает должность министра иностранных дел Украины вряд ли очень нам поможет в плане наведения коммуникационных мостов с администрацией Трампа. Думаю, сейчас было бы очень уместно каким-то образом привлекать человека, который возглавлял отечественный МИД при первом президентстве Трампа (эту должность в указанные сроки занимали Павел Климкин и Вадим Пристайко — ред.)", — заключает политолог.

Почему перед украинской дипломатией стоит серьезный вызов

Заметив, что лишь после окончательного решения коллегии выборщиков и на этапе подготовки к инаугурации президента США вопрос Украины может подниматься в рабочем формате, политолог Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом констатировал: "Украине сейчас необходимо как можно глубже работать с командой будущего президента США и попасть с ним на встречу как можно скорее — по горячим пост избирательным следам. Но должны быть реалистами и понимать, что политика Белого дома при новом хозяине будет определяться, прежде всего, внутренне американскими проблемами и вызовами. Далее в списке приоритетов, по моему мнению, будут передоговоренности, как с партнерами, так и с оппонентами".

Эксперт: "Политика Белого дома при новом хозяине будет определяться, прежде всего, внутренне американскими проблемами и вызовами" Фото: Getty Images

Подчеркнув, что для Киева очень желательно, чтобы интересы Украины пересекались с приоритетами США и были "интегрированы в интересы других игроков, в частности Польши и ЕС, эксперт добавил: "Если первую встречу (высшего украинского руководства с новоизбранным президентом США — ред.) следует делать в формате "1+1", то вторую — на четырех (Украина, США, Варшава, Брюссель). При такой формуле, как мне кажется, интересы Украины были бы учтены максимально. Не следует забывать, что все все равно будут передоговариваться по новому, и кто первым будет проталкивать свои интересы, на той стороне и будет преимущество. Традиционно помощники новоизбранных президентов США составляют шорт-лист первичных встреч и должны сделать все возможное и невозможное с тем, чтобы там оказаться".

По убеждению Алексея Буряченко, сейчас Киев должен параллельно и придирчиво наблюдать за "на треть обновленным Сенатом", потому что если говорить о помощи США Украине, то без Конгресса "мы далеко не заедем". "Кроме контактов с новым президентом США, Украине чрезвычайно важно удерживать как двухпартийный баланс, так и двухпалатный. Это будет серьезный вызов для нашей дипломатии и, с учетом того, что каких-то уникальных практик здесь нет, должны делать все, чтобы украинский интерес был как можно скорее артикулирован перед новым президентом Соединенных Штатов — желательно через призму интересов США", — акцентирует политолог.

Он также отдельно отмечает, что в ближайшее время Украине не следует ожидать каких-то прорывных решений со стороны Соединенных Штатов: "Многие комментаторы считали, что на финише своего президентства Джо Байден может нас приятно удивить решительностью в важных решениях. Однако в США после выборов будут еще судебные иски, пересчеты голосов по участкам и все это будет тянуться вплоть до окончательного решения коллегии выборщиков, а это в любом случае декабрь месяц. На мой взгляд, Байден в это время будет чрезвычайно осторожным, чтобы не навредить Камале Харрис. Поэтому, ожидать, что Белый дом в ближайшее время сможет передать нам Tomahawk или дать добро на нанесение ударов западным оружием по территории РФ — ну, это очень и очень сомнительная история".

Между тем, в данный конкретный момент, считает Алексей Буряченко, Украина готова к этой паузе. "Во-первых, есть подписанные с Байденом договоренности о выделении Украине $8 млрд, во-вторых, есть текущие договоренности в плане передачи вооружения. Исходя из этого, должны интенсивно работать с действующей администрацией США над выполнением их обязательств, потому что мы слышали недавно от президента Зеленского историю о 10%", — резюмирует Алексей Буряченко.

Эксперт: "Мы слышали недавно от президента Зеленского историю о 10%"

Действительно ли Трамп не развернет США на 180 градусов

В свою очередь политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Киев сейчас должен включить все возможные каналы и задействовать все ресурсы, чтобы наладить четкую связь с Трампом, чего пока, к сожалению, нет. Думаю, может принести ощутимые плоды сотрудничество с лояльными к Украине республиканцами, а также не только нашей, но и влиятельной в США еврейской диаспорой. Словом, должны задействовать весь возможный арсенал, чтобы получить канал взаимодействия с Трампом".

Отметив, что даже в случае с "человеком-сюрпризом" Трампом, определенная инерция в виде властной наследственности все равно будет иметь место, эксперт резюмировал: "Между тем, как ведут себя американские политики и как привыкли вести себя политики украинские, есть разница. Если украинские политики на выборах одни, а после них — позиционно разворачиваются едва на 180 градусов, то в Соединенных Штатах аж таких движений на сто восемьдесят не бывает. Поэтому, если Трамп говорил, что он, например, попытается сделать звонок Путину, то он действительно попытается это сделать в достаточно быстром режиме. Другое дело, что мы не знаем, как будет действовать Трамп, если звонок в Кремль не сработает или Путин отвергнет предложенные им шаги. Трамп ранее не говорил, что будет делать дальше, и вот здесь сохраняется большая интрига".

Попутно отметив, что Трамп является бизнесменом и шоуменом в одном лице, Алексей Якубин констатировал: "Ему (Трампу-ред.) постоянно нужны какие-то громкие, яркие и эффектные решения. Если официальный Киев сможет ему помочь в этом "творческом поиске", я думаю точки соприкосновения с ним можно найти достаточно быстро. Плюс к этому, Трамп — прагматик и бизнес-составляющую во взаимодействии с Украиной я все же тоже не исключал бы. Поэтому необходимо думать, каким образом можно заинтересовать Трампа и костяк республиканцев, отталкиваясь от прагматических интересов. Например, доказать, что США будет выгодно, чтобы Украина была в западном альянсе с точки зрения ресурсов, чрезвычайно подготовленной армии и т.д.".

Дональд Трамп, убежден политолог, при принятии решений по Украине будет руководствоваться как бизнес-составляющей, так и артистической, а Киев "при креативном и одновременно предметном подходе, может рассчитывать на задействование следующей администрацией США обеих этих компонент".

Между тем Sky News со ссылкой на ночную речь Трампа перед сторонниками, приводит следующие его слова: "Они (очевидно, имеются в виду политические оппоненты — ред.) говорили: "Он начнет войну". А я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны. За время моей предыдущей каденции, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ в рекордно короткие сроки". Трамп также вспомнил покушение на него в Пенсильвании в июле и добавил, что "Бог спас его жизнь не просто так".