"Сладкий" теракт: как ЦРУ пыталось поссорить Кубу и СССР втайне от президента США

Целая партия сахара, которая на британском корабле отправлялась в СССР, была испорчена. Президент Кеннеди был в ярости, как следует из рассекреченных документов. Но история забылась, так как начался Карибский кризис.

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Об этом пишет Helsinki Times.

Дело про испорченный сахар стало одним из тайных дел ЦРУ и свидетельствует о том, что Центральное разведывательное управление США зачастую действовало отдельно и от Белого дома и от Пентагона. История про испорченный ЦРУ сахар всплыла благодаря публикации материалов из "архива Кеннеди", которые ранее были засекречены в связи с расследованием убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в Далласе.

В чем суть дела об испорченном сахаре для СССР

В 1959 году на Кубе победила революция во главе с Фиделем Кастро. Прежний режим Фульхенсио Батисты был проамериканским. США инвестировал в бизнес на Кубе огромные деньги, режим Кастро все это национализировал.

Плантация сахарного тростника на Кубе Фото: Ebay

В США, главным образом во Флориде, образовалась огромная кубинская диаспора, состоящая из противников Кастро. Также обсуждалась возможность саботажа сахарной промышленности — главного источника экспортных доходов Кубы. Президент Джон Кеннеди одобрил план военной операции против Кубы. Однако операция по высадке полутора тысяч бойцов в апреле 1961 года в Плая-Хирон на южном побережье Кубы провалилась. А Кастро объявил себя марксистом-ленинистом и стал сближаться с Советским Союзом.

В августе 1962 года британский сухогруз "Стретхэм-Хилл" (Streatham Hill), зафрахтованный Советским Союзом, вышел из Гаваны и направился в Одессу. Он вез семь тысяч тонн сахара, закупленного советским внешнеторговым объединением "Продинторг" на Кубе. Вскоре после отправления судно задело винтом риф. Потребовался ремонт. 22 августа "Стретхэм-Хилл" вошел в ближайший порт — Сан-Хуан в Пуэрто-Рико.

Портом приписки судна был Гонконг. Из 44 членов экипажа 11 были британцами, остальные — китайцами. В Гаване кубинские власти не разрешили китайцам сходить на берег, опасаясь, что среди них могут быть шпионы "Гоминьдана". В проамериканском Сан-Хуане тоже не разрешили — так считали их шпионами Мао Цзэдуна.

Судно частично разгрузили и 14 тысяч мешков сахара (примерно 1 300 тонн) временно поместили на таможенный склад.

Агенты ЦРУ проникли на склад и подмешали в 800 мешков денатурирующую добавку для спирта — вещество, которое должно было придать сахару горький вкус. Предполагалось, что по доставке в СССР сахар будут перерабатывать весь вместе, так что испорчены окажутся все 7 тысяч тонн.

Целей у операции было несколько: прямой экономический ущерб Советскому Союзу должен был составить 350–400 тысяч долларов (в ценах 2025 года — около 4 миллионов долларов). А также подрыв доверия СССР к Кубе и Фиделю Кастро.

В течение пары недель дело дошло до Пентагона, Госдепартамента, а потом и до президента Кеннеди. Стоит отметить, что за год до этого доверенный советник Кеннеди Артур Шлезингер представил ему докладную записку о необходимости реорганизации ЦРУ, так как они никому не подчинялись и часто устраивали тайные операции, которые шли вразрез с официальной политикой Белого дома.

Записка Абрама Чейза для Джона Кеннеди Фото: Скриншот

История с порчей советского сахара всецело подтверждала оценки Шлезингера. Кеннеди и его администрация пытались выстроить свою политику в отношении Кубы, разорвать ее союз с СССР дипломатическими средствами, уговорить союзников (включая Великобританию) присоединиться к торговому эмбарго, а действия ЦРУ могли все это испортить.

Юрисконсульт Госдепартамента Абрам Чейз, когда узнал об операции в Сан-Хуане, был в ужасе и доложил о своих опасениях Кеннеди, который был в ярости и опасался прецедента и вероятности того, что СССР тоже может что-то подмешать в товары для США.

Как ЦРУ исправляло ошибку с испорченным сахаром

18 сентября 1962 года, за день до того, как "Стретхэм-Хилл" должен был покинуть Сан-Хуан, некий Терри Кейн подал в пуэрториканский суд иск с требованием изъять сахар, аргументируя, что режим Кастро отобрал его бизнес на Кубе. А сахар должен был это окупить. Пока дело рассматривалось, 21 сентября склад с сахаром загорелся, но его оперативно потушили и груз уцелел.

22 сентября МИД СССР направил Госдепартаменту США ноту протеста в связи с арестом груза. Уже 24 сентября "Правда" под заголовком "Прекратить произвол на морских дорогах" писала про инцидент с кубинским сахаром.

Заметка в газете "Правда" о грузе сахара от 24 сентября 1962 года Фото: Скриншот

14 октября МИД СССР отправил Госдепартаменту новую ноту с требованием немедленно отдать сахар и возместить ущерб. А на следующий день ЦРУ уведомило Госдепартамент и Пентагон, что, по данным аэрофотосъемки, на Кубе появились советские ракеты. Начался Карибский кризис. Всем, и в первую очередь президенту Кеннеди, стало не до испорченного сахара.

В итоге Streatham Hill отпустили из порта, сахар остался на складе. СССР судился за него еще шесть месяцев, пока 29 августа 1963 года агент ЦРУ Брюс Чивер не доложил советнику президента по национальной безопасности Макджорджу Банди, что история благополучно завершена: испорченный сахар сбросили в море.

Хотя в то время заражение сахаром так и не стало достоянием общественности, инцидент с ЦРУ позже стал явным примером неконтролируемой деятельности агентства. Операция проводилась без полной осведомленности или разрешения Белого дома. Действие вызвало обеспокоенность относительно способности ЦРУ осуществлять действия, имеющие внешнеполитические последствия, независимо от одобрения президента.

Сахарный заговор был частью более широкой картины деятельности ЦРУ во время Холодной войны. Другие тайные операции включали переворот 1954 года в Гватемале против Хакобо Арбенса , который был поддержан деловыми интересами США и привел к десятилетиям нестабильности. ЦРУ также поддерживало антиправительственные силы в Индонезии, снабжало тибетских бойцов сопротивления против Китая и сыграло роль в усилиях по устранению Патриса Лумумбы , первого избранного премьер-министра страны.

Напомним, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом, руководство ЦРУ предложило сотрудникам написать заявление на увольнение при условии, что они получат льготы и выплату заработной платы за восемь месяцев.