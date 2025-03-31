"Солодкий" теракт: як ЦРУ намагалося посварити Кубу і СРСР потай від президента США

Ціла партія цукру, яка на британському кораблі відправлялася в СРСР, була зіпсована. Президент Кеннеді був розлючений, як випливає з розсекречених документів. Але історія забулася, оскільки почалася Карибська криза.

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Про це пише Helsinki Times.

Справа про зіпсований цукор стала однією з таємних справ ЦРУ і свідчить про те, що Центральне розвідувальне управління США часто діяло окремо і від Білого дому, і від Пентагону. Історія про зіпсований ЦРУ цукор спливла завдяки публікації матеріалів з "архіву Кеннеді", які раніше були засекречені у зв'язку з розслідуванням вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді в Далласі.

У чому суть справи про зіпсований цукор для СРСР

1959 року на Кубі перемогла революція на чолі з Фіделем Кастро. Колишній режим Фульхенсіо Батісти був проамериканським. США інвестували в бізнес на Кубі величезні гроші, режим Кастро все це націоналізував.

Плантація цукрової тростини на Кубі Фото: Ebay

У США, головним чином у Флориді, утворилася величезна кубинська діаспора, що складалася з противників Кастро. Також обговорювалася можливість саботажу цукрової промисловості — головного джерела експортних доходів Куби. Президент Джон Кеннеді схвалив план військової операції проти Куби. Однак операція з висадки півтори тисячі бійців у квітні 1961 року в Плая-Хірон на південному узбережжі Куби провалилася. А Кастро оголосив себе марксистом-леніністом і став зближуватися з Радянським Союзом.

У серпні 1962 року британський суховантаж "Стретхем-Хілл" (Streatham Hill), зафрахтований Радянським Союзом, вийшов з Гавани і попрямував до Одеси. Він віз сім тисяч тонн цукру, закупленого радянським зовнішньоторговельним об'єднанням "Продінторг" на Кубі. Незабаром після відправлення судно зачепило гвинтом риф. Знадобився ремонт. 22 серпня "Стретхем-Хілл" увійшов у найближчий порт — Сан-Хуан у Пуерто-Рико.

Портом приписки судна був Гонконг. Із 44 членів екіпажу 11 були британцями, решта — китайцями. У Гавані кубинська влада не дозволила китайцям сходити на берег, побоюючись, що серед них можуть бути шпигуни "Гоміньдану". У проамериканському Сан-Хуані теж не дозволили — бо вважали їх шпигунами Мао Цзедуна.

Судно частково розвантажили і 14 тисяч мішків цукру (приблизно 1 300 тонн) тимчасово помістили на митний склад.

Агенти ЦРУ проникли на склад і підмішали до 800 мішків денатурувальну добавку для спирту — речовину, яка мала надати цукру гіркого смаку. Передбачалося, що після доставки в СРСР цукор перероблятимуть увесь разом, тож зіпсованими виявляться всі 7 тисяч тонн.

Цілей у операції було кілька: прямий економічний збиток Радянському Союзу мав становити 350-400 тисяч доларів (у цінах 2025 року — близько 4 мільйонів доларів). А також підрив довіри СРСР до Куби і Фіделя Кастро.

Протягом кількох тижнів справа дійшла до Пентагону, Держдепартаменту, а потім і до президента Кеннеді. Варто зазначити, що за рік до цього довірений радник Кеннеді Артур Шлезінгер представив йому доповідну записку про необхідність реорганізації ЦРУ, оскільки вони нікому не підпорядковувалися і часто влаштовували таємні операції, які йшли врозріз з офіційною політикою Білого дому.

Записка Абрама Чейза для Джона Кеннеді Фото: Скриншот

Історія з псуванням радянського цукру цілком підтверджувала оцінки Шлезінгера. Кеннеді та його адміністрація намагалися вибудувати свою політику щодо Куби, розірвати її союз із СРСР дипломатичними засобами, умовити союзників (включно з Великою Британією) приєднатися до торгового ембарго, а дії ЦРУ могли все це зіпсувати.

Юрисконсульт Держдепартаменту Абрам Чейз, коли дізнався про операцію в Сан-Хуані, був жахливий і доповів про свої побоювання Кеннеді, який був розлюченим і побоювався прецеденту та ймовірності того, що СРСР теж може щось підмішати в товари для США.

Як ЦРУ виправляло помилку із зіпсованим цукром

18 вересня 1962 року, за день до того, як "Стретхем-Гілл" мав покинути Сан-Хуан, такий собі Террі Кейн подав до пуерто-риканського суду позов із вимогою вилучити цукор, аргументуючи, що режим Кастро відібрав його бізнес на Кубі. А цукор мав це окупити. Поки справу розглядали, 21 вересня склад із цукром загорівся, але його оперативно загасили і вантаж уцілів.

22 вересня МЗС СРСР направив Держдепартаменту США ноту протесту у зв'язку з арештом вантажу. Уже 24 вересня "Правда" під заголовком "Припинити свавілля на морських дорогах" писала про інцидент із кубинським цукром.

Замітка в газеті "Правда" про вантаж цукру від 24 вересня 1962 року Фото: Скриншот

14 жовтня МЗС СРСР надіслало Держдепартаменту нову ноту з вимогою негайно віддати цукор і відшкодувати збитки. А наступного дня ЦРУ повідомило Держдепартамент і Пентагон, що, за даними аерофотозйомки, на Кубі з'явилися радянські ракети. Почалася Карибська криза. Усім, і насамперед президенту Кеннеді, стало не до зіпсованого цукру.

У підсумку Streatham Hill відпустили з порту, цукор залишився на складі. СРСР судився за нього ще шість місяців, поки 29 серпня 1963 року агент ЦРУ Брюс Чівер не доповів раднику президента з національної безпеки Макджорджу Банді, що історію благополучно завершено: зіпсований цукор скинули в море.

Хоча в той час зараження цукром так і не стало надбанням громадськості, інцидент із ЦРУ пізніше став явним прикладом неконтрольованої діяльності агентства. Операція проводилася без повної поінформованості або дозволу Білого дому. Дія викликала занепокоєння щодо здатності ЦРУ здійснювати дії, що мають зовнішньополітичні наслідки, незалежно від схвалення президента.

Цукрова змова була частиною ширшої картини діяльності ЦРУ під час Холодної війни. Інші таємні операції включали переворот 1954 року в Гватемалі проти Хакобо Арбенса, який був підтриманий діловими інтересами США і призвів до десятиліть нестабільності. ЦРУ також підтримувало антиурядові сили в Індонезії, постачало тибетських бійців опору проти Китаю і зіграло роль у зусиллях з усунення Патріса Лумумби, першого обраного прем'єр-міністра країни.

Нагадаємо, коли Дональд Трамп повернувся до Білого дому, керівництво ЦРУ запропонувало співробітникам написати заяву на звільнення за умови, що вони отримають пільги і виплату заробітної плати за вісім місяців.