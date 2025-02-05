Пріоритети Трампа: ЦРУ запропонувало всім співробітникам звільнитися і зарплату за 8 місяців

За словами помічника директора ЦРУ Джона Реткліффа, розвідвідомство також призупиняє приймання нових співробітників, попри те, що частині з них раніше надіслали попередні запрошення.

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Керівництво ЦРУ запропонувало співробітникам написати заяву на звільнення за умови, що вони отримають пільги й виплату заробітної плати за вісім місяців. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За даними джерел журналістів, ідеться про спробу домогтися від відомства відповідності пріоритетам нового глави Білого дому Дональда Трампа, серед яких — боротьба з мексиканськими наркокартелями та протистояння з Китаєм.

Наприкінці січня таку саму пропозицію надіслали держслужбовцям федерального рівня. За інформацією The Wall Street Journal, ЦРУ — судячи з усього, перша розвідслужба із загального списку відомств, до яких застосовують таку практику.

Також значна більшість федеральних службовців, які з часів пандемії працювали віддалено, повинні будуть повернутися в офіс на п'ять днів на тиждень.

"Деякі агентства і навіть підрозділи збройних сил, імовірно, збільшать чисельність своїх співробітників, більшість же федеральних агентств, імовірно, буде скорочено завдяки реорганізації та скороченню чисельності персоналу", — зазначалося в публікації.

За словами помічника директора ЦРУ Джона Реткліффа, відомство призупиняє приймання нових співробітників, попри те, що частині з них раніше надіслали попередні запрошення. Частину з них можуть відкликати, якщо у претендентів буде недостатньо досвіду для нових цілей відомства.

"Директор Реткліфф оперативно вживає заходів для того, щоб співробітники ЦРУ відповідали пріоритетам адміністрації в тому, що стосується нацбезпеки", — наводить Bloomberg цитату із заяви ЦРУ з пропозицією щодо звільнення і компенсацій.

Трамп хоче звільнити співробітників ЦРУ: суть пропозиції

Суть пропозиції адміністрації Трампа (Deferred Resignation) зводиться до того, що федеральні службовці, які звільнятимуться до 6 лютого, продовжать отримувати платню до 30 вересня 2025 року.

У державних установах немає великого інтересу до такої пропозиції, зазначають журналісти, посилаючись на бесіди з більш ніж 100 людьми. Багато людей вдаються в питання, чи можуть вони законно влаштуватися на іншу роботу в період виплат і чи зможуть повернутися до роботи в урядових відомствах за майбутньої адміністрації.

"Я не бачу жодних законних повноважень для президента, який робить таку пропозицію", — сказав сенатор Тім Кейн (демократ, штат Вірджинія), який представляє десятки тисяч федеральних службовців. Він також зазначив, що жоден із виборців не повідомив йому, що піде на таку угоду.

Представники адміністрації Трампа заявили, що ці пропозиції також слугують сигналом людям, які виступають проти порядку денного нового президента США, про те, що їм слід шукати роботу в іншому місці.

Нагадаємо, що влада США планувала теракти проти своїх громадян. ЦРУ розсекретило "Операцію Нортвудс".

Також повідомлялося, що 5 лютого партизани повідомили деталі операції, у межах якої ЗСУ знищили склад катерів РФ у Херсонській області.