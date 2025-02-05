Приоритеты Трампа: ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться и зарплату за 8 месяцев

По словам помощника директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, разведведомство также приостанавливает прием новых сотрудников, несмотря на то, что части из них ранее направили предварительные приглашения.

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Руководство ЦРУ предложило сотрудникам написать заявление на увольнение при условии, что они получат льготы и выплату заработной платы за восемь месяцев. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным источников журналистов, речь идет о попытке добиться от ведомства соответствия приоритетам нового главы Белого дома Дональда Трампа, среди прочего — борьба с мексиканскими наркокартелями и противостояние с Китаем.

В конце января такое же предложение направили госслужащим федерального уровня. По информации The Wall Street Journal, ЦРУ — судя по всему, первая разведслужба из общего списка ведомств, к которым применяют подобную практику.

Также значительно большинство федеральных служащих, которые со времен пандемии работки удаленно, должны будут вернуться в офис на пять дней в неделю.

"Некоторые агентства и даже подразделения вооруженных сил, вероятно, увеличат численность своих сотрудников, большинство же федеральных агентств, вероятно, будут сокращены за счет реорганизации и сокращения численности персонала", — отмечалось в публикации.

По словам помощника директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, ведомство приостанавливает прием новых сотрудников, несмотря на то, что части из них ранее направили предварительные приглашения. Часть из них могут отозвать, если у претендентов будет недостаточно опыта для новых целей ведомства.

"Директор Рэтклифф оперативно принимает меры для того, чтобы сотрудники ЦРУ соответствовали приоритетам администрации в том, что касается нацбезопасности", — приводит Bloomberg цитату из заявления ЦРУ с предложением об увольнении и компенсациях.

Трамп хочет уволить сотрудников ЦРУ: суть предложения

Суть предложения администрации Трампа (Deferred Resignation) сводится к тому, что федеральные служащие, которые уволяться до 6 февраля, продолжат получать жалование до 30 сентября 2025 года.

В государственных учреждениях нет большого интереса к такому предложению, отмечают журналисты, ссылаясь на беседы с более чем 100 людьми. Многие люди задаются вопросом, могут ли они законно устроиться на другую работу в период выплат и смогут ли вернуться к работе в правительственных ведомствах при будущей администрации.

"Я не вижу никаких законных полномочий для президента, делающего такое предложение", — сказал сенатор Тим Кейн (демократ, штат Вирджиния), представляющий десятки тысяч федеральных служащих. Он также отметил, что ни один из избирателей не сообщил ему, что пойдет на такую сделку.

Представители администрации Трампа заявили, что эти предложения также служат сигналом людям, выступающим против повестки нового президента США, о том, что им следует искали работу в другом месте.

Напомним, что власти США планировали теракты против своих граждан. ЦРУ рассекретило "Операцию Нортвудс".

Также сообщалось, что 5 февраля партизаны сообщили детали операции, в рамках которой ВСУ уничтожили склад катеров РФ в Херсонской области.