Власти США планировали теракты против своих граждан: ЦРУ рассекретило "Операцию Нортвудс"

Сценарии включали взрыв американского корабля в заливе Гуантанамо, теракты в городах, поджоги самолетов и нападения на военные базы США, приписываемые Фиделю Кастро. Американские чиновники даже предлагали убивать своих собственных солдат.

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Соединенные штаты Америки в 60-х годах планировали теракты против своих граждан для оправдания войны с Кубой. Об этом свидетельствуют документы относительно деталей так называемой операции "Нортвудс", которые рассекретило ЦРУ. Об этом пишет Daily Mail.

В 12-страничном отчете, подписанном Объединенным комитетом начальников штабов в 1962 году, подробно описывается секретный план совершения ужасных действий против американских граждан, чтобы оправдать войну с Кубой в 1960-х годах.

В этом сверхсекретном плане, получившем кодовое название "Операция Нортвудс", предлагалось провести террористические акты в городах США в рамках так называемой "операции под ложным флагом", а затем обвинить Кубу, чтобы обмануть американцев и заставить их поддержать военные действия по свержению коммунистического лидера Фиделя Кастро.

"Мы могли бы разработать кампанию коммунистического кубинского террора в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне", — говорится в документе.

Американские чиновники даже предлагали убивать своих собственных солдат: "Мы могли бы взорвать американский корабль в заливе Гуантанамо и обвинить в этом Кубу", а "списки жертв в американских газетах вызвали бы полезную волну национального возмущения".

Как пишет издание, Кеннеди отверг операцию "Нортвудс", когда она попала к нему на стол, и его застрелили. Теория заговора вокруг убийства Кеннеди утверждает, что его убили Израиль, который якобы контролировал определенных лиц в США.

Теперь президент Дональд Трамп пообещал обнародовать все секретные документы, связанные с убийством Кеннеди и поклялся "осушить болото" и, как ожидается, нацелится на разведывательное сообщество, которое, по его мнению, работало над тем, чтобы не допустить его в Белый дом.

Предложение по операции "Нортвудс" было составлено как часть большего документа под названием "Обоснование военной интервенции США на Кубу".

Этот сверхсекретный сборник проектов меморандумов был составлен Министерством обороны (DoD) и JCS и представлен тогдашнему министру обороны Роберту Макнамаре в 1962 году.

Напомним, что 24 января президент США распорядился опубликовать последние секретные документы об убийстве Джона Кеннеди, чтобы дать ответ на популярный вопрос "Кто убил Кеннеди?" и прекратить спекуляции на эту тему. Теории заговора продолжают циркулировать даже спустя 60 лет после убийства 35-го президента США.