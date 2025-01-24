Трамп распорядился опубликовать последние секретные документы об убийстве Джона Кеннеди

Президент США приказал рассекретить все оставшиеся документы об убийстве Кеннеди в Далласе, которое произошло в 1963 году.

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Президент США Дональд Трамп приказал 23 января рассекретить последние секретные файлы об убийстве Джона Ф. Кеннеди в Далласе 1963 года, чтобы дать ответ на популярный вопрос "Кто убил Кеннеди?" и прекратить спекуляции на эту тему. Теории заговора продолжают циркулировать даже спустя 60 лет после убийства 35-го президента США. Об этом пишет Daily Mail.

Джон Кеннеди был убит в 1963 году в Далласе

Так что любая новая информация взволнует детективов-любителей, которые продолжают гадать, есть ли в этой истории что-то большее, чем просто одинокий стрелок в лице Ли Харви Освальда.

Трамп подписал указ, поручающий директору Национальной разведки в течение 15 дней разработать план полной публикации документов об убийстве Джона Кеннеди.

"Это серьезно, да? Многие люди ждут этого уже долгое время… годами, десятилетиями. Все будет раскрыто", — сказал Трамп, ставя свою подпись на приказе, прежде чем попросить передать ручку своему соратнику и племяннику убитого президента Роберту Кеннеди-младшему.

В указе говорится: "Спустя более 50 лет после убийств президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга -младшего федеральное правительство не опубликовало для общественности все свои записи, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах, наконец, без промедления опубликовать все записи, связанные с этими убийствами".

Что известно об убийстве Джона Кеннеди

35-й президент США Джон Ф. Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди прибыли в Даллас, штат Техас. Они ехали в открытом автомобиле и махали толпе, выстроившейся вдоль маршрута их кортежа 22 ноября 1963 года. Несколько минут спустя президент был убит, когда его автомобиль проезжал через Дили Плаза.

Первая пуля снайперской винтовки попала президенту в шею сзади и вышла спереди из горла, вторая — попала в голову. Президент Кеннеди был доставлен в операционную, где спустя полчаса после покушения скончался на 47-м году жизни. Кроме того, был серьезно ранен ехавший в той же машине губернатор штата Техас Конналли, легкое ранение получил также один из прохожих.

Выстрелы были произведены из окна техасского школьного книгохранилища стрелком Ли Харви Освальдом. Он был арестован и застрелен через два дня при выходе из полицейского участка жителем Далласа Джеком Руби.

После смерти Кеннеди вице-президент США Линдон Джонсон автоматически стал президентом. Он принес присягу на борту президентского самолета в аэропорту Далласа. Присягу Джонсона приняла Сара Т. Хьюз, федеральный судья окружного суда по Северному округу Техаса. Это был первый и до сих пор единственный случай, когда президента США приводила к присяге женщина, и единственный случай, когда инаугурация происходила в самолете. Во время произнесения присяги Джонсон держал руку на миссале (сборнике текстов месс — ред.), так как Библию не нашли. Джеки Кеннеди в окровавленном костюме стояла рядом с ним.

Фото: Скриншот видео

Официальный доклад "Комиссии Уоррена" о расследовании обстоятельств убийства Кеннеди был опубликован в 1964 году. Согласно этому докладу убийцей президента был Освальд, и все выстрелы были произведены им с верхнего этажа здания книгохранилища. Какого-либо заговора, имевшего целью убийство, согласно докладу, выявить не удалось.

Теории заговора убийства Кеннеди

Теории заговора циркулировали на протяжении десятилетий, утверждая, что убийца Джона Кеннеди Ли Харви Освальд был не одиночкой и сотрудничал с СССР, кубинцами или даже с ЦРУ США.

Ли Харви Освальд за секунду до того, как его застрелит Джек Руби Фото: Скриншот

Миллионы страниц документов по делу Кеннеди уже были опубликованы, и лишь несколько тысяч из них сохранились в архивах.

Среди последних публикаций были телеграммы и меморандумы ЦРУ, в которых зафиксированы визиты Освальда в кубинское и советское посольства в Мехико за несколько недель до убийства.

И эксперты сомневаются, что в архивах таятся какие-либо серьезные разоблачения, которые могли бы изменить общепринятую версию событий.

Трамп уже обещал рассекретить оставшиеся документы во время своего первого срока, но уступил ЦРУ и ФБР, которые утверждали, что некоторые документы следует хранить в тайне от общественности из-за опасений, что они раскроют секреты национальной безопасности.

На решение Трампа уже отреагировал единственный внук Джона Ф. Кеннеди Джек Шлоссберг, выступив с резкой критикой.

Джек Шлоссберг - внук Джона Кеннеди Фото: Getty Images

"Правда гораздо печальнее мифа — трагедия, которой не должно было случиться. Не часть неизбежного грандиозного плана. Рассекречивание — это использование Кеннеди в качестве политической опоры, когда его нет рядом, чтобы нанести ответный удар. В этом нет ничего героического", — написал Шлоссберг в четверг.

Напомним, Фокус писал о семье Кеннеди и о проклятье, которое якобы преследует всех членов семьи.

А также о том, сколько президентов США стали жертвами преступлений. Первым убитым стал 16-й президент США Авраам Линкольн, которого убили в театре.