Трамп розпорядився опублікувати останні секретні документи про вбивство Джона Кеннеді

Президент США наказав розсекретити всі документи, що залишилися про вбивство Кеннеді в Далласі, яке сталося 1963 року.

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Президент США Дональд Трамп наказав 23 січня розсекретити останні секретні файли про вбивство Джона Ф. Кеннеді в Далласі 1963 року, щоб дати відповідь на популярне запитання "Хто вбив Кеннеді?" і припинити спекуляції на цю тему. Теорії змови продовжують циркулювати навіть через 60 років після вбивства 35-го президента США. Про це пише Daily Mail.

Джона Кеннеді було вбито 1963 року в Далласі

Тож будь-яка нова інформація схвилює детективів-аматорів, які продовжують гадати, чи є в цій історії щось більше, ніж просто самотній стрілець в особі Лі Гарві Освальда.

Трамп підписав указ, що доручає директору Національної розвідки протягом 15 днів розробити план повної публікації документів про вбивство Джона Кеннеді.

"Це серйозно, так? Багато людей чекають цього вже довгий час... роками, десятиліттями. Усе буде розкрито", — сказав Трамп, ставлячи свій підпис на наказі, перш ніж попросити передати ручку своєму соратникові і племіннику вбитого президента Роберту Кеннеді-молодшому.

В указі йдеться: "Через понад 50 років після вбивств президента Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга — молодшого федеральний уряд не опублікував для громадськості всі свої записи, пов'язані з цими подіями. Їхні сім'ї та американський народ заслуговують на прозорість і правду. У національних інтересах, нарешті, без зволікання опублікувати всі записи, пов'язані з цими вбивствами".

Що відомо про вбивство Джона Кеннеді

35-й президент США Джон Ф. Кеннеді і перша леді Жаклін Кеннеді прибули в Даллас, штат Техас. Вони їхали у відкритому автомобілі і махали натовпу, що вишикувався вздовж маршруту їхнього кортежу 22 листопада 1963 року. Кілька хвилин потому президента було вбито, коли його автомобіль проїжджав через Ділі Плаза.

Перша куля снайперської гвинтівки влучила президенту в шию ззаду і вийшла спереду з горла, друга — влучила в голову. Президента Кеннеді доправили в операційну, де через пів години після замаху він помер на 47-му році життя. Крім того, був серйозно поранений губернатор штату Техас Конналлі, який їхав у тій самій машині, легке поранення дістав також один із перехожих.

Постріли були зроблені з вікна техаського шкільного книгосховища стрільцем Лі Гарві Освальдом. Його заарештував і застрелив за два дні, коли він виходив із поліцейської дільниці, житель Далласа Джек Рубі.

Після смерті Кеннеді віцепрезидент США Ліндон Джонсон автоматично став президентом. Він склав присягу на борту президентського літака в аеропорту Далласа. Присягу Джонсона склала Сара Т. Г'юз, федеральний суддя окружного суду по Північному округу Техасу. Це був перший і досі єдиний випадок, коли президента США приводила до присяги жінка, і єдиний випадок, коли інавгурація відбувалася в літаку. Під час складення присяги Джонсон тримав руку на місалі (збірці текстів мес — ред.), бо Біблії не знайшли. Джекі Кеннеді в закривавленому костюмі стояла поруч із ним.

Фото: Скриншот видео

Офіційну доповідь "Комісії Воррена" про розслідування обставин убивства Кеннеді було опубліковано 1964 року. Згідно з цією доповіддю, убивцею президента був Освальд, і всі постріли були зроблені ним із верхнього поверху будівлі книгосховища. Будь-якої змови, що мала на меті вбивство, згідно з доповіддю, виявити не вдалося.

Теорії змови вбивства Кеннеді

Теорії змови циркулювали впродовж десятиліть, стверджуючи, що вбивця Джона Кеннеді Лі Гарві Освальд не був одинаком, а співпрацював з СРСР, кубинцями або навіть із ЦРУ США.

Лі Гарві Освальд за секунду до того, як його застрелить Джек Рубі Фото: Скриншот

Мільйони сторінок документів у справі Кеннеді вже були опубліковані, і лише кілька тисяч із них збереглися в архівах.

Серед останніх публікацій були телеграми і меморандуми ЦРУ, в яких зафіксовано візити Освальда в кубинське і радянське посольства в Мехіко за кілька тижнів до вбивства.

І експерти сумніваються, що в архівах таяться якісь серйозні викриття, які могли б змінити загальноприйняту версію подій.

Трамп уже обіцяв розсекретити документи, що залишилися, під час свого першого терміну, але поступився ЦРУ і ФБР, які стверджували, що деякі документи слід зберігати в таємниці від громадськості через побоювання, що вони розкриють секрети національної безпеки.

На рішення Трампа вже відреагував єдиний онук Джона Ф. Кеннеді Джек Шлоссберг, виступивши з різкою критикою.

Джек Шлоссберг — онук Джона Кеннеді Фото: Getty Images

"Правда набагато сумніша за міф — трагедія, якої не повинно було статися. Не частина неминучого грандіозного плану. Розсекречення — це використання Кеннеді як політичної опори, коли його немає поруч, щоб завдати удару у відповідь. У цьому немає нічого героїчного", — написав Шлоссберг у четвер.

Нагадаємо, Фокус писав про сім'ю Кеннеді і про прокляття, яке нібито переслідує всіх членів сім'ї.

А також про те, скільки президентів США стали жертвами злочинів. Першим убитим став 16-й президент США Авраам Лінкольн, якого вбили в театрі.