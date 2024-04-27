Намагається уникнути сімейного прокляття і ненавидить ресторани: що відомо про онука Джона Кеннеді

Джек Шлоссберг навчався в Гарварді. І міг би зайнятися політикою, але відмовився, що це його мало цікавить.

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Джек Шлоссберг, онук популярного американського президента Джона Кеннеді, убитого в Далласі, несподівано нагадав про себе, опублікувавши фото зі спортзалу. 31-річний випускник юридичної школи Єльського та Гарвардського університетів трохи займався політикою, ділився дивними постами про те, як йому не подобаються ресторани, і незмінно привертає увагу, як член сім'ї, що, як пишуть таблоїди, страждає від "прокляття Кеннеді". Адже багатьох членів цієї сім'ї, зокрема Джона Кеннеді та його брата Роберта, було вбито, а син президента, Джон Кеннеді-молодший, загинув в авіакатастрофі. Про Джека Шлоссберга пише Daily Mail.

Хто такий Джек Шлоссберг

Джек — син Керолайн Кеннеді, єдиної вцілілої дитини Джона Кеннеді, 35-го президента США, убитого в Далласі. Брат і сестра Керолайн, Арабелла і Патрік, померли одразу після народження, а її брат Джон Кеннеді-молодший, якого називали "Сином Америки", загинув із дружиною та її сестрою, коли їхній літак упав в Атлантичний океан 1999 року.

Джон Кеннеді та Жаклін Кеннеді Фото: Getty Images

Керолайн вийшла заміж за відомого дизайнера і художника Едвіна Шлоссберга, нащадка емігрантів з України. У пари троє дітей. Керолайн була послом США в Японії і працювала в адміністрації Барака Обами. Сестри Джека — Роуз і Тетяна не займалися політикою.

Джек Шлоссберг із сестрою Тетяною, матір'ю і принцом Вільямом у музеї Джона Кеннеді Фото: Getty Images

А Джек, випускник юридичної школи Єльського і Гарвардського університетів, зробив таку спробу. Він написав безліч політичних статей для різних новинних агентств і виголосив безліч політично вмотивованих промов — але потім він пішов в іншому напрямку і почав займатися акторською майстерністю.

У 2018 році Джек Шлоссберг дебютував у ролі офіцера Джека Гаммера у фіналі восьмого сезону телешоу "Блакитна кров".

Джек Шлоссберг у серіалі "Блакитна кров" Фото: Instagram Jack Schlossberg

Він підтримував президента Джо Байдена і критикував свого кузена, Роберта Ф. Кеннеді-молодшого за поширення "теорій змови" під час його президентської кампанії. Але після він заявив, що хоче стати юристом з екологічного права. Але 2012 року, коли його запитали про його інтерес до політичної кар'єри, 19-річний Шлоссберг сказав: "Політика мене безумовно цікавить. Мене найбільше цікавить державна служба".

Роберт Кеннеді-молодший і його дружина Фото: Getty Images

Поки що Джек знаменитий лише як виходець із дуже відомої сім'ї і завидний наречений. А ще він прославився своїми дивними висловлюваннями про ресторани.

Джек Шлоссберг і ресторани

Незабаром після своїх селфі зі спортзалу, Джек завантажив свій знімок у ресторані мережі швидкого харчування Sonic, заявивши, що це був його перший візит у мережу швидкого харчування.

Минулого року Джек у своїх соціальних мережах вибухнув дивною онлайн-тирадою проти ресторанів, у яких він націлився на всіх, хто любить обідати поза домом, і заявив, що цей вчинок "руйнує все ваше життя".

Джек Шлоссберг, онук Джона Кеннеді Фото: Instagram Jack Schlossberg

Він розкритикував закусочні за подачу їжі, "покритої цукром", і розкритикував тих, хто любить поїсти поза домом, за те, що вони витрачають час на читання меню і розмови з офіціантами.

"Нам доводиться чекати там, щоб що-небудь з'їсти, і ми не можемо вибирати, що саме. І нам доведеться говорити з якимось хлопцем про те, що ми хочемо їсти... Що ми хочемо помістити у свої тіла, а це дійсно має велике значення, і ми дозволяємо розповідати нам, як це зробити", — заявив він.

Джек Шлоссберг і прокляття сім'ї Кеннеді

Джек разом зі своїми сестрами Роуз, 35 років, і 33-річною Тетяною Шлоссберг виріс у розкішній квартирі в Нью-Йорку.

У підлітковому віці він відвідував елітну приватну школу, де рік навчання коштує 60 000 доларів, а потім вступив до Єльського університету для вступу до коледжу, а потім до Гарвардської юридичної школи для отримання ступеня магістра.

Джек Шлоссберг, онук Джона Кеннеді Фото: Instagram Jack Schlossberg

Йому, безумовно, подобалося бути вихідцем з однієї з найвідоміших сімей у світі: він разом зі своєю матір'ю відвідував безліч VIP-заходів, отримував запрошення з'явитися у відомих телешоу і спілкувався з деякими провідними політиками.

Хоча у Джека було безліч можливостей і політичної підтримки, він постійно визнавав, що не впевнений у тому, чим хоче займатися, і навіть зізнавався, що щосили намагається "пробити свій власний шлях" поза межами "спадщини своєї сім'ї".

Джек Шлоссберг і Ненсі Пелосі Фото: Instagram Jack Schlossberg

"Я ніби підстраховуюся. Я не впевнений, чим хочу займатися — бізнесом, правом чи чимось іще. "Я прийшов на юридичний факультет, думаючи, що дійсно хочу займатися екологічним правом. Через три роки мої інтереси можуть бути зовсім іншими. Мене завжди цікавитимуть питання клімату, але моє уявлення про те, чим я хочу займатися, ймовірно, зміниться", — говорив він в інтерв'ю.

Що стосується "спадщини" сім'ї Кеннеді, то вона, безсумнівно, впливає на всіх членів цієї сім'ї. Від нащадків Кеннеді, сім'ї, представники якої займалися політикою з 19 століття, очікують дуже багато. Але через величезну кількість трагічних смертей ЗМІ описали цей ланцюг подій, як "прокляття Кеннеді". При цьому ті, кому вдається уникнути трагічної загибелі, є довгожителями.

Прокляття Кеннеді

Цим терміном у ЗМІ заведено називати всі похмурі події, що відбувалися з родиною Кеннеді. Крім того, що Джон Кеннеді та його брат Роберт були вбиті, "прокляття" також торкнулося дітей 35-го президента: двоє з них померли в дитинстві.

У Джона Кеннеді було вісім братів і сестер. Його старший брат Джозеф загинув під час бойового завдання 1944 року, його сестрі Роуз, яка була однією з найкрасивіших дебютанток, представлених королеві Георгу VI, зробили лоботомію в 23 роки, що завдало непоправної шкоди її здоров'ю, а потім приховували сам факт її існування. Сестра Кетлін, дружина лорда Гартінгтона, загинула з чоловіком в авіакатастрофі 1948 року. Решта дожили до старості, хоч і були втягнуті в численні скандали.

Джон Кеннеді за кілька хвилин до смерті Фото: Public Domain

Наступним трагічним етапом у "проклятті Кеннеді" стала загибель Джона-молодшого в авіакатастрофі та смерть онуки Роберта Кеннеді 2020 року. Мейв потонула разом із сином, коли їхнє каное віднесло від берега.

Джон Кеннеді-молодший із дружиною Фото: Getty Images

До речі, Юніс Кеннеді, одна з сестер президента, яка дожила до старості, була одружена з відомим дипломатом Сарджентом Шрайвером. Їхня донька Марія Шрайвер була дружиною Арнольда Шварценеггера.

Марія Шрайвер і Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Роберта Кеннеді-молодшого, який, як і його батько, хоче стати президентом США.