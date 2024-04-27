Пытается избежать семейного проклятья и ненавидит рестораны: что известно о внуке Джона Кеннеди

Джек Шлоссберг учился в Гарварде. И мог бы заняться политикой, но отказалось, что это его мало интересует.

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Джек Шлоссберг, внук популярного американского президента Джона Кеннеди, убитого в Далласе, неожиданно напомнил о себе, опубликовав фото из спортзала. 31-летний выпускник юридической школы Йельского и Гарвардского университетов немного занимался политикой, делился странными постами о том, как ему не нравятся рестораны и неизменно привлекает внимание, как член семьи, которая, как пишут таблоиды, страдает от "проклятья Кеннеди". Ведь многие члены этой семьи, в том числе Джон Кеннеди и его брат Роберт были убиты, а сын президента, Джон Кеннеди-младший, погиб в авиакатастрофе. О Джеке Шлоссберге пишет Daily Mail.

Кто такой Джек Шлоссберг

Джек – сын Кэролайн Кеннеди, единственного выжившего ребенка Джона Кеннеди, 35-го президента США, убитого в Далласе. Брат и сестра Кэролайн, Арабелла и Патрик, умерли сразу после рождения, а ее брат Джон Кеннеди-младший, которого называли "Сыном Америки", погиб с женой и ее сестрой, когда их самолет упал в Атлантический океан в 1999 году.

Джон Кеннеди и Жаклин Кеннеди Фото: Getty Images

Кэролайн вышла замуж за известного дизайнера и художника Эдвина Шлоссберга, потомка эмигрантов из Украины. У пары трое детей. Кэролайн была послом США в Японии и работала в администрации Барака Обамы. Сестры Джека – Роуз и Татьяна не занимались политикой.

Джек Шлоссберг с сестрой Татьяной, матерью и принцем Уильямом в музее Джона Кеннеди Фото: Getty Images

А Джек, выпускник юридической школы Йельского и Гарвардского университетов, предпринял такую попытку. Он написал множество политических статей для различных новостных агентств и произнес множество политически мотивированных речей — но затем он пошел в другом направлении и начал заниматься актерским мастерством.

В 2018 году Джек Шлоссберг дебютировал в роли офицера Джека Хаммера в финале восьмого сезона телешоу "Голубая кровь".

Джек Шлоссберг в сериале "Голубая кровь" Фото: Instagram Jack Schlossberg

Он поддерживал президента Джо Байдена и критиковал своего кузена, Роберта Ф. Кеннеди-младшего за распространение "теорий заговора" во время его президентской кампании. Но после он заявил, что хочет стать юристом по экологическому праву. Но в 2012 году, когда его спросили о его интересе к политической карьере, 19-летний Шлоссберг сказал: "Политика меня определенно интересует. Меня больше всего интересует государственная служба".

Роберт Кеннеди-младший и его жена Фото: Getty Images

Пока Джек знаменит, лишь как выходец из очень известной семьи и завидный жених. А еще он прославился своими странными высказываниями о ресторанах.

Джек Шлоссберг и рестораны

Вскоре после своих селфи из спортзала, Джек загрузил свой снимок в ресторане сети быстрого питания Sonic, заявив, что это был его первый визит в сеть быстрого питания.

В прошлом году Джек в своих социальных сетях разразился странной онлайн-тирадой против ресторанов, в которых он нацелился на всех, кто любит обедать вне дома, и заявил, что этот поступок "разрушает всю вашу жизнь".

Джек Шлоссберг, внук Джона Кеннеди Фото: Instagram Jack Schlossberg

Он раскритиковал закусочные за подачу еды, "покрытой сахаром", и раскритиковал тех, кто любит поесть вне дома, за то, что они тратят время на чтение меню и разговоры с официантами.

"Нам приходится ждать там, чтобы что-нибудь съесть, и мы не можем выбирать, что именно. И нам придется говорить с каким-то парнем о том, что мы хотим есть… Что мы хотим поместить в свои тела, а это действительно имеет большое значение, и мы позволяем рассказывать нам, как это сделать", — заявил он.

Джек Шлоссберг и проклятье семьи Кеннеди

Джек вместе со своими сестрами Роуз, 35 лет, и 33-летней Татьяной Шлоссберг вырос в роскошной квартире в Нью-Йорке.

Будучи подростком, он посещал элитную частную школу, где год обучения стоит 60 000 долларов, а затем поступил в Йельский университет для поступления в колледж, а затем в Гарвардскую юридическую школу для получения степени магистра.

Джек Шлоссберг, внук Джона Кеннеди Фото: Instagram Jack Schlossberg

Ему, безусловно, нравилось быть выходцем из одной из самых известных семей в мире: он вместе со своей матерью посещал множество VIP-мероприятий, получал приглашения появиться в известных телешоу и общался с некоторыми ведущими политиками.

Хотя у Джека было множество возможностей и политической поддержки, он постоянно признавал, что не уверен в том, чем хочет заниматься, и даже признавался, что изо всех сил пытается "пробить свой собственный путь" за пределами "наследия своей семьи".

Джек Шлоссберг и Нэнси Пелоси Фото: Instagram Jack Schlossberg

"Я как бы подстраховываюсь. Я не уверен, чем хочу заниматься — бизнесом, правом или чем-то еще. "Я пришел в юридический факультет, думая, что действительно хочу заниматься экологическим правом. Через три года мои интересы могут быть совершенно другими. Меня всегда будут интересовать вопросы климата, но мое представление о том, чем я хочу заниматься, вероятно, изменится", — говорил он в интервью.

Что касается "наследия" семьи Кеннеди, то оно, несомненно, оказывает влияние на всех членов этой семьи. От потомков Кеннеди, семьи, представители которой занимались политикой с 19 века, ожидают очень много. Но за огромное количество трагических смертей СМИ описали эту цепь событий, как "проклятье Кеннеди". При этом те, кому удается избежать трагической гибели, являются долгожителями.

Проклятье Кеннеди

Этим термином в СМИ принято называть все мрачные события, что происходили с семьей Кеннеди. Кроме того, что Джон Кеннеди и его брат Роберт были убиты, "проклятье" также коснулось детей 35-го президента: двое из них умерли в младенчестве.

У Джона Кеннеди было восемь братьев и сестер. Его старший брат Джозеф погиб во время боевого задания в 1944 году, его сестре Роуз, которая была одной из самых красивых дебютанток, представленных королю Георгу VI, сделали лоботомию в 23 года, что нанесло непоправимый вред ее здоровью, а потом скрывали сам факт ее существования. Сестра Кэтлин, жена лорда Хартингтона, погибла с мужем в авиакатастрофе в 1948 году. Остальные дожили до старости, хоть и были втянуты в многочисленные скандалы.

Джон Кеннеди за несколько минут до смерти Фото: Public Domain

Следующим трагическим этапом в "проклятье Кеннеди" стала гибель Джона-младшего в авиакатастрофе и смерть внучки Роберта Кеннеди в 2020 году. Мэйв утонула вместе с сыном, когда их каноэ отнесло от берега.

Джон Кеннеди-младший с женой Фото: Getty Images

К слову, Юнис Кеннеди, одна из сестер президента, которая дожила до старости и была замужем за известным дипломатом Сарджентом Шрайвером. Их дочь Мария Шрайвер была женой Арнольда Шварценеггера.

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о Роберте Кеннеди-младшем, который, как и его отец, хочет стать президентом США.