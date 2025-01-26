Влада США планувала теракти проти своїх громадян: ЦРУ розсекретило "Операцію Нортвудс"

Сценарії включали вибух американського корабля в затоці Гуантанамо, теракти у містах, підпали літаків і напади на військові бази США, приписувані Фіделю Кастро. Американські чиновники навіть пропонували вбивати своїх власних солдатів.

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Сполучені штати Америки в 60-х роках планували теракти проти своїх громадян для виправдання війни з Кубою. Про це свідчать документи щодо деталей так званої операції "Нортвудс", які розсекретило ЦРУ. Про це пише Daily Mail.

У 12-сторінковому звіті, підписаному Об'єднаним комітетом начальників штабів у 1962 році, докладно описується секретний план здійснення жахливих дій проти американських громадян, щоб виправдати війну з Кубою у 1960-х роках.

У цьому надсекретному плані, який отримав кодову назву "Операція Нортвудс", пропонувалося провести терористичні акти в містах США в межах так званої "операції під хибним прапором", а потім звинуватити Кубу, щоб обдурити американців і змусити їх підтримати військові дії щодо повалення комуністичного лідера Фіделя Кастро.

"Ми могли б розробити кампанію комуністичного кубинського терору в районі Майамі, в інших містах Флориди і навіть у Вашингтоні", — йдеться в документі.

Американські чиновники навіть пропонували вбивати своїх власних солдатів: "Ми могли б підірвати американський корабель у затоці Гуантанамо та звинуватити в цьому Кубу", а "списки жертв в американських газетах викликали б корисну хвилю національного обурення".

Як пише видання, Кеннеді відкинув операцію "Нортвудс", коли вона потрапила до нього на стіл, і його застрелили. Теорія змови навколо вбивства Кеннеді стверджує, що його вбили Ізраїль, який нібито контролював певних осіб у США.

Тепер президент Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити всі секретні документи, пов'язані із вбивством Кеннеді і поклявся "осушити болото" і, як очікується, націлиться на розвідувальне співтовариство, яке, на його думку, працювало над тим, щоб не допустити його до Білого дому.

Пропозиція щодо операції "Нортвудс" була складена як частина більшого документа під назвою "Обґрунтування військової інтервенції США на Кубу".

Ця надсекретна збірка проектів меморандумів була складена Міністерством оборони (DoD) і JCS і представлена ​​тодішньому міністру оборони Роберту Макнамаре в 1962 році.

Нагадаємо, що 24 січня президент США розпорядився опублікувати останні секретні документи про вбивство Джона Кеннеді, щоб дати відповідь на популярне запитання "Хто вбив Кеннеді?" і припинити спекуляції на цю тему. Теорії змови продовжують циркулювати навіть через 60 років після вбивства 35-го президента США.