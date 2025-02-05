ВСУ уничтожили склад катеров РФ в Херсонской области: детали от партизан

Партизаны передали Силам обороны информацию о российском складе на левобережье. Когда туда прилетели "сюрпризы" от ВСУ, враг потерял более десятка катеров и "значительное количество" живой силы.

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Силы обороны уничтожили более десятка российских катеров в районе города Голая Пристань. Об этом 5 февраля сообщили в АТЕШ.

Партизанское движение заявило, что помогло защитникам с уничтожением склада катеров и живой силы ВС РФ на левобережье Херсонской области.

Фото, обнародованное партизанами Фото: Атеш

Агент АТЕШ передал информацию с вражеского склада, и ВСУ успешно атаковали цели вблизи Голой Пристани. В результате ударов были уничтожены более 10 катеров и "значительное количество" военнослужащих РФ.

"Эти удары стали возможными благодаря точной информации, полученной от наших агентов, которые передают данные о местонахождении и перемещении оккупантов. Мы платим большие деньги за важную информацию", — отметили партизаны.

Фото, обнародованное партизанами Фото: Атеш

Напомним, в The Telegraph сообщили, что бойцы ВС РФ все чаще отправляются в штурмы на "Ладах". Машины не защищают оккупантов даже от пуль, но российский ВПК не успевает за потерями.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью на 5 февраля ударные БПЛА атаковали Краснодарский край. Удары якобы "отбили", но на местной нефтебазе вспыхнул пожар. По словам чиновника, на резервуар "с незначительными остатками нефтепродуктов" упали обломки БПЛА. В соцсетях появилось видео, на котором, вероятно, беспилотник на большой скорости подлетает к резервуару и наносит удар.