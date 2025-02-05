Броня почти закончилась: ВС РФ все чаще используют для штурмов "Лады", — СМИ

Сначала Владимир Путин приказал ездить на "Ладах" чиновникам, а теперь на них пересели и военные. Россияне атакуют на машинах, которые не защищают даже от пуль.

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Из-за нехватки бронированной техники российские оккупанты чаще стали атаковать на "Ладах". Видео с фронта свидетельствуют о том, что машины обозначают специальными отметками и даже усиливают противодронными решетками. Об этом 4 февраля сообщили в The Telegraph.

Когда такие производители как Mercedes и Volkswagen вышли из России, президент Владимир Путин приказал бизнесменам и чиновникам пересесть на "Лады". Теперь, как предполагают в издании, такие же приказы получили и военнослужащие.

Российские оккупанты пересели на "Лады" Фото: Коллаж

Аналитики Oryx считают, что с начала полномасштабной войны ВС РФ потеряли более 15 000 единиц бронетехники и тяжелой боевой техники. Отмечается, что достичь замены ежегодных расходов (6 000 боевых машин) промышленность страны-агрессора до сих пор не смогла. Врагу удалось компенсировать потери расконсервированием устаревшей техники, о состоянии которых можно только догадываться.

Вероятно, распространение штурмов на "Ладах" свидетельствует о том, что запасы в России заканчиваются. Эта машина проигрывает настоящей технике, ведь ее стальной корпус пробивается даже из винтовок и пулеметов. Ожидается, что несмотря на продвижение на фронте дефицит боевых ресурсов будет подталкивать Путина к завершению огня.

Российские оккупанты пересели на "Лады" Фото: Коллаж

Напомним, в Forbes сообщили, что из-за потерь бронетехники российские оккупанты начали пересаживаться на лошадей. В издании отметили, что Россия производит примерно 200 БМП-3 и 90 танков Т-90М в год, и этого недостаточно для покрытия потерь.

5 февраля в ISW проинформировали, что некоторые регионы РФ не могут выполнить свои ежемесячные квоты на призыв, ведь россияне не хотят идти добровольцами на фронт.