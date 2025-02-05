Российские регионы не могут выполнить поставленные перед ними мобилизационные квоты, — ISW

Ежемесячно РФ призывает такое количество лиц, которого хватает только на замещение понесенных потерь или вообще меньше этого необходимого оккупантам минимума.

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Некоторые регионы в России не могут мобилизовать в ряды оккупационной армии необходимое количество военнослужащих, чтобы заменить те потери, которые несут ВС РФ в Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 5 февраля.

"ISW также получил сообщение о том, что отдельные российские субъекты федерации не могут выполнить свои ежемесячные квоты на призыв, поскольку граждане менее охотно идут воевать добровольцами", — говорится в отчете.

Отмечается, что в конце 2024 года и в январе 2025 года ISW получил сообщение о том, что ежемесячный призыв в российскую армию равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь России один к одному.

Аналитики ISW напомнили, что 3 февраля Министерство обороны России предложило проект поправок, которые предусматривают изменение классификации определенных заболеваний, болезней и расстройств у военнослужащих, проходящих срочную службу, а также у тех, кто заключает контракты на прохождение службы по призыву.

В частности, Минобороны России предложило переквалифицировать сифилис, гипертонию, атрофические расстройства центральной нервной системы, кожные заболевания, шизофрению, психотические расстройства, аффективные расстройства и другие проблемы со здоровьем на более легкие недуги, которые не лишают права служить в армии.

Кроме того, в отчете Института указано, что российские чиновники продолжают оправдывать решение Кремля не проводить принудительную мобилизацию, несмотря на признаки того, что российская армия пытается набрать достаточное количество новых кадров, чтобы заместить высокие потери.

Напомним, 3 февраля в ISW сообщили, что россияне разработали новую систему и дистанционно управляют неограниченными "стаями" БПЛА.

1 февраля аналитики Института заявили, что ВС РФ готовы начать многомесячную наступательную кампанию на Харьковщине.