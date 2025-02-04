Почти 100 погибших или раненых на квадратный километр захваченной территории: какие потери РФ в январе

В Институте изучения войны заявили, что январь этого года стал вторым по величине потерь месяцем для россиян с начала полномасштабного вторжения. ВС РФ потеряли 48 240 живой силы. Это эквивалентно более чем трем мотострелковым дивизиям.

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В январе 2025 года российская армия продолжала нести значительные потери в войне против Украины, несмотря на то, что темпы ее продвижения были медленнее по сравнению с концом прошлого года. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российское командование, вероятно, сознательно идет на такие потери, ставя на первое место территориальные достижения.

Аналитики ISW пока не могут оценить, как долго армия РФ сможет выдерживать такие масштабы потерь среди личного состава. По данным Министерства обороны Украины по состоянию на 3 февраля, в течение января российские войска потеряли 48 240 военных. Это эквивалентно более чем трем мотострелковым дивизиям и делает январь вторым по уровню потерь месяцем с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Специалисты ISW, проанализировав геолокационные данные, подсчитали, что в январе российские войска смогли захватить примерно 498 квадратных километров территории в Украине и Курской области РФ, что составляет в среднем 16,1 кв. км в день. При этом по их оценкам, на каждый квадратный километр захваченной территории приходится около 96 погибших или раненых оккупантов.

Для сравнения, в декабре 2024 года Вооруженные силы РФ потеряли 48 670 военных, что стало самым высоким показателем за весь период полномасштабной войны. В то же время за этот период они смогли захватить 593 квадратных километра украинской территории.

"Уменьшение захваченной территории примерно на 100 кв. км в период с декабря 2024-го по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным показателем потерь указывает на то, что российские войска понесут такие же высокие потери, несмотря на достижение меньшего территориального продвижения в ближайшей перспективе", — говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним, 3 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в Часовом Яру, Серебряном, а также возле Новоандреевки и Надиевки.

29 января офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявил, что на Покровском направлении в последнее время все больше россиян сдаются в плен.