Сдаются в плен с радостью: в ВСУ рассказали о тактике РФ на Покровском направлении

Сейчас российские оккупанты начали меньше использовать техники, в частности, из-за потерь. По данным Цехоцкого, только уничтоженных российских танков уже около 10 тысяч.

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Вооруженные Силы Российской Федерации не могут достичь успехов на Покровском направлении благодаря успешной работе Сил обороны Украины. Об этом в комментарии телеканалу FREEДОМ рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

По его словам, несмотря на то, что россияне преобладают в численности, ВСУ удается сдерживать их. Ежедневно россияне осуществляют около 70 атак на этом участке фронта, впрочем, их нельзя назвать успешными.

"Они все отбиваются, и каждый раз противника становится меньше. Противник реально деморализован", — подчеркнул офицер ВСУ.

Сейчас российские оккупанты начали меньше использовать техники, в частности, из-за потерь. По данным Цехоцкого, цифра уничтоженных за все это время танков приближается к 10 тысячам.

"В основном используют легковые автомобили, багги. На них и проводят десантирование, доставку БК, личного состава непосредственно на линию боевого соприкосновения. И используют погодные условия, имеются в виду туманы. Они думают, что их не видят, и вот таким образом они, значит, перемещаются непосредственно на линию наших позиций", — рассказал он.

По его словам, в последнее время на Покровском направлении все больше россиян сдаются в плен, причем делают это с радостью. Военный объясняет это тем, что оккупанты уже знают, что Украина придерживается международного права по обращению с военнопленными.

Напомним, что 28 января сообщалось, что командир танка ВС РФ пришел к ВСУ под Волчанском и сдался в плен. Россиянин просто среди боя сбежал из танка, а десант, который должен был поддерживать бронетехника ВСУ "размотали", рассказал военный.