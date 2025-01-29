Сдаются в плен с радостью: в ВСУ рассказали о тактике РФ на Покровском направлении
Сейчас российские оккупанты начали меньше использовать техники, в частности, из-за потерь. По данным Цехоцкого, только уничтоженных российских танков уже около 10 тысяч.
Вооруженные Силы Российской Федерации не могут достичь успехов на Покровском направлении благодаря успешной работе Сил обороны Украины. Об этом в комментарии телеканалу FREEДОМ рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.
По его словам, несмотря на то, что россияне преобладают в численности, ВСУ удается сдерживать их. Ежедневно россияне осуществляют около 70 атак на этом участке фронта, впрочем, их нельзя назвать успешными.
"Они все отбиваются, и каждый раз противника становится меньше. Противник реально деморализован", — подчеркнул офицер ВСУ.
Сейчас российские оккупанты начали меньше использовать техники, в частности, из-за потерь. По данным Цехоцкого, цифра уничтоженных за все это время танков приближается к 10 тысячам.
"В основном используют легковые автомобили, багги. На них и проводят десантирование, доставку БК, личного состава непосредственно на линию боевого соприкосновения. И используют погодные условия, имеются в виду туманы. Они думают, что их не видят, и вот таким образом они, значит, перемещаются непосредственно на линию наших позиций", — рассказал он.
По его словам, в последнее время на Покровском направлении все больше россиян сдаются в плен, причем делают это с радостью. Военный объясняет это тем, что оккупанты уже знают, что Украина придерживается международного права по обращению с военнопленными.
Напомним, что 28 января сообщалось, что командир танка ВС РФ пришел к ВСУ под Волчанском и сдался в плен. Россиянин просто среди боя сбежал из танка, а десант, который должен был поддерживать бронетехника ВСУ "размотали", рассказал военный.