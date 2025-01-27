Командир танка ВС РФ пришел к ВСУ под Волчанском и сдался в плен

Россиянин просто среди боя сбежал из танка, а десант, который должен был поддерживать бронетехника ВСУ "размотали", рассказал военный.

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Командир танка Вооруженных сил РФ сдался Вооруженным силам Украины в плен на Волчанском направлении. Оккупант оставил свою бронетехнику и направился в сторону украинских позиций. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, на Волчанском направлении танк ВС РФ и 2 МТЛБ 26 января штурмовали украинские позиции. МТЛБ должны были высадить десант, а танк должен был осуществлять прикрытие и огневую поддержку десанта.

"Однако благодаря героическим действиям командира экипажа п**арского танчика, который тупо посреди боя сбежал из танка и сам пришел сдаваться в плен, его экипаж был уничтожен сбросами, а десант размотали еще до того, как они успели подумать о каком-то там десантировании", — рассказал "Алекс".

Он добавил, что командир российского танка будет обязательно награжден за свои героические действия.

Напомним, что за прошедшие сутки российские захватчики в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Враг продвинулся в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки.

Также сообщалось, что в Донецкой области в боях за город Часов Яр заметили бойцов российского подразделения "Ахмат". Также с ними бок о бок воюют бывшие "вагнеровцы". Также они присутствуют в рядах ДШРГ "Русич". Кроме них в боях за Часов Яр участвует 98 воздушно-десантная дивизия ВС РФ.