Командир танка ЗС РФ прийшов до ЗСУ під Вовчанськом і здався у полон

Росіянин просто серед бою втік з танка, а десант, який мав підтримувати бронетехніка ЗСУ "розмотали", розповів військовий.

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Командир танку Збройних сил РФ здався Збройним силам України у полон на Вовчанському напрямку. Окупант залишив свою бронетехніку і попрямував у бік українських позицій. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За його словами, на Вовчанському напрямку танк ЗС РФ та 2 МТЛБ 26 січня штурмували українські позиції. МТЛБ мали висадити десант, а танк мав здійснювати прикриття та вогневу підтримку десанту.

"Проте завдяки героїчним діям командира екіпажа п**арського танчіка, який тупо посеред бою втік з танка і сам прийшов здаватися в полон, його екіпаж було знищено скидами, а десант розмотали ще до того, як вони встигли подумати про якесь там десантування", — розповів "Алекс".

Він додав, що командир російського танку буде обов'язково нагороджений за свої героїчні дії.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські загарбники в районі кількох населених пунктів на Донеччині. Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки.

Також повідомлялося, що на Донеччині у боях за місто Часів Яр помітили бійців російського підрозділу "Ахмат". Також з ними пліч-о-пліч воюють колишні "вагнерівці". Також вони присутні у лавах ДШРГ "Русич". Крім них в боях за Часів Яр бере участь 98 повітряно-десантна дивізія ЗС РФ.