"Кадирівців" і колишніх "вагнерівців" помітили в боях за Часів Яр: деталі

Російські вояки пройшли інтенсивну підготовку та готові до боїв як у міській місцевості, так і в полях, говорить Андрій Полухін. Вони проводять штурмові дії, використовуючи тактику малих груп, і намагаються прорватися до українських позицій.

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На Донеччині у боях за місто Часів Яр помітили бійців російського підрозділу "Ахмат". Також з ними пліч-о-пліч воюють колишні "вагнерівці". Про це "Суспільному" розповів речник 24-ої бригади Андрій Полухін.

За його словами, колишні "вагнерівці" зараз воюють у складі "Ахмату". Також вони присутні у лавах ДШРГ "Русич". Крім них в боях за Часів Яр бере участь 98 повітряно-десантна дивізія ЗС РФ.

Військовий говорить, що видно, що російські вояки пройшли інтенсивну підготовку та готові до боїв як у міській місцевості, так і в полях.

"Ці бійці пройшли інтенсивну підготовку та готові діяти як у міській місцевості, так і на відкритих територіях. Мова про 98-у десантну дивізію, яка навчена штурмувати. До того ж, їх підсилюють інші підрозділи. За останніми даними, це підрозділи "Ахмат", що включають колишніх бійців "ПВК Вагнер" та добровольче формування "Русіч", — зазначив Полухін.

Він додав, що ситуація в Часовому Ярі складна, а росіяни щодня проводять штурмові дії, використовуючи тактику малих групі ними намагаються прорватися до українських позицій. Однак окупанти зазнають значних втрат.

"Цього тижня вдалося взяти в полон кілька росіян з 98-ї десантної дивізії. Вони були дуже близько до наших позицій", — розповів Полухін.

Він також зазначив, що в місті залишаються близько 200 цивільних, втім, вони майже не впливають на ведення бойових дій, бо постійно перебувають у сховищах.

Нагадаємо, що 21 січня повідомлялося, що ЗС РФ вщент знищили місто Часів Яр на Донеччині і захопили 2 квартали.

Також повідомлялося, що ЗС РФ на одній з ділянок фронту намагалися прорвати оборону ЗСУ. Штурм не вдався, бо окупанти зустрілися з HIMARS.