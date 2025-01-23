Повірили в свій успіх і стягнули все, що мали: ЗСУ з HIMARS зіпсували плани росіян (відео)

Росіяни кілька днів поспіль намагалися штурмувати цю ділянку фронту. Бійці 225 батальйону за цим уважно спостерігали і за ці дні розробили хитрий план зі знищення ворога, а обравши слушний момент його реалізували.

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Російські окупанти на одній з ділянок фронту спланували операцію із прориву оборони ЗСУ. Вони кілька днів "промацували" обстановку, а потім зібралися із силами і вирішили піти у ва-банк, використавши для цього, все що мали. Штурм не вдався, бо окупанти зустрілися з HIMARS. Про це розповіли в 225 окремому штурмовому батальйоні.

По окупантах відпрацювали касетними боєприпасами.

Зазначається, що росіяни кілька днів поспіль гуртувалися і намагалися штурмувати цю ділянку фронту. Бійці 225 батальйону за цим уважно спостерігали і за ці дні розробили хитрий план — операцію, яка передбачала створення умов для завдання вогневого ураження і зачистки цього сектору від росіян.

"Ключовим моментом стало точне розрахування часу кожного етапу дій. Коли ворог, повіривши у свій "успіх", стягнув значні сили в цей квадрат, по них був завданий прицільний удар касетними боєприпасами з HIMARS. Удар знищив значну частину живої сили противника, а наші групи повернулися, щоб завершити зачистку території", — повідомили в 225 ОШБ.

Хоч деталі цієї операції бійці не розкрили, вони зауважили, що вона показала, як злагоджено можуть працювати тактика та сучасне озброєння в руках ЗСУ.

Нагадаємо, що 23 січня повідомлялося, що ЗСУ в Часовому Яру "розвалили" механізований штурм російської десантури. Окупанти втратили 4 БМП і живу силу.

Також 23 січня повідомлялося, що ЗСУ опинилися майже в оточенні в Великій Новоселівці на Донеччині. Окупанти контролюють усі дороги з населеного пункту.