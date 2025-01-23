ЗСУ в Часовому Яру "розвалили" механізований штурм російської десантури (відео)

Підрозділи повітряно-десантних військ ЗС РФ намагались влаштувати масований штурм на 6 бойових машинах десанту.

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Російські окупанти намагалися прорватися в квартали, які утримують Сили оборони колоною техніки. Штурм виявився невдалим, а "коробочки" були знищені українськими десантниками. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що бій вели бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Воїни бригади короля Данила зупинили чергову спробу прориву окупантів в Часовому Яру. Підрозділи повітряно-десантних військ загарбників намагались влаштувати масований штурм на 6 бойових машинах десанту", — йдеться в повідомленні.

Українським захисникамм вдалося знищити чотири ворожі бронемашини.

"Мінус 4 БМД — "розвалили" механізований штурм російської десантури. Завдяки підготовленим рубежам оборони та злагодженим діям наших підрозділів вдалося знищити 4 бронемашини противника, — розповіли в ОСУВ "Хортиця".

На оприлюднених кадрах видно, як по дорозі з руїнами, які колись були містом Часів Яр їде ворожа техніка, а на неї полюють українські дронщики.

Нагадаємо, що 21 січня український військовий блогер Богдан Мирошніков повідомляв, що від багатоквартирних будинків в Часовому Яру лишилися самі "коробки", а ЗСУ намагаються зберегти 2 квартали.

Також 22 січня повідомлялося, що ЗС РФ на гумових човнах потроху перебираються через річку Оскіл на Харківщині в районі Дворічної, але там на них полюють ЗСУ.