ВСУ в Часовом Яру "развалили" механизированный штурм российской десантуры (видео)

Подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ пытались устроить массированный штурм на 6 боевых машинах десанта.

Related video

Российские оккупанты пытались прорваться в кварталы, которые удерживают Силы обороны колонной техники. Штурм оказался неудачным, а "коробочки" были уничтожены украинскими десантниками. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что бой вели бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Воины бригады короля Даниила остановили очередную попытку прорыва оккупантов в Часовом Яру. Подразделения воздушно-десантных войск захватчиков пытались устроить массированный штурм на 6 боевых машинах десанта", — говорится в сообщении.

Украинским защитникам удалось уничтожить четыре вражеские бронемашины.

"Минус 4 БМД — "развалили" механизированный штурм российской десантуры. Благодаря подготовленным рубежам обороны и слаженным действиям наших подразделений удалось уничтожить 4 бронемашины противника, — рассказали в ОСУВ "Хортица".

На обнародованных кадрах видно, как по дороге с руинами, которые когда-то были городом Часов Яр едет вражеская техника, а на нее охотятся украинские дронщики.

Напомним, что 21 января украинский военный блогер Богдан Мирошников сообщал, что от многоквартирных домов в Часовом Яру остались одни "коробки", а ВСУ пытаются сохранить 2 квартала.

Также 22 января сообщалось, что ВС РФ на резиновых лодках понемногу перебираются через реку Оскол на Харьковщине в районе Двуречной, но там на них охотятся ВСУ.